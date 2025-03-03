劉結一：大灣區發展不斷豐富一國兩制實踐

全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日召開，大會新聞發言人劉結一在會上就澳門廣播電視有限公司記者提問進行回答。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月3日電（記者海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日召開，大會新聞發言人劉結一在會上回答記者提問表示，2024年，我們隆重慶祝澳門回歸祖國25周年，橫琴粵澳深度合作區建設取得新進展。香港融入國家發展大局持續走深走實。粵港澳大灣區高質量發展正不斷豐富“一國兩制”的生動實踐。



有記者問道，全國政協在推動港澳融入國家發展大局、推進粵港澳大灣區建設方面發揮了哪些作用？港澳地區全國政協委員有哪些貢獻？



劉結一表示，2024年，我們隆重慶祝澳門回歸祖國25周年，橫琴粵澳深度合作區建設取得新進展。香港融入國家發展大局持續走深走實。粵港澳大灣區高質量發展正不斷豐富“一國兩制”的生動實踐。



劉結一指出，港珠澳大橋客流車流再創新高。深中通道、黃茅海跨海通道建成通車，大灣區城市群“硬聯通”進一步完善。有港澳網友曬出了大灣區自駕游一日轉三城的感嘆。“軟聯通”持續提升，一系列便民利企措施相繼落地，人員、貨物、資金、數據等要素流動更加高效便捷。大灣區跨境直通救護車已經“點對點”運送病人。



春節期間，港澳居民來內地260多萬人次。去年內地旅客前往香港達3400萬人次，前往澳門近2450萬人次，分別同比增長約27%和29%。“北上南下”、“雙向奔赴”蔚然成潮。大灣區路相通、城相融、心相連，在中國式現代化進程中展現出新活力、新氣象。



劉結一表示，全國政協230多位港澳委員，為國家經濟社會發展和香港、澳門長期繁榮穩定積極發揮作用。他們走訪港澳企業、社團和高校等，到內地省市調研，就發揮港澳在建設更高水平開放型經濟新體制中的作用等議題深入交流。著眼國家重大戰略，聚焦金融貿易、科技創新、營商環境等領域建言議政，助推港澳發揮好內地與全球市場“聯繫人”、要素“引水渠”、規則“示範區”、經貿“連通器”等優勢，為國家高質量發展持續作出貢獻。

