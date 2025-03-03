劉結一：創新靠人才 科技強國建設開啟新征程

全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日召開，大會新聞發言人劉結一在會上就記者提問進行回答。（中評社 海涵攝）（中評社 海涵攝） 中評社北京3月3日電（記者海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日召開，大會新聞發言人劉結一在會上就記者提問表示，教育強國、科技強國、人才強國建設開啟新征程。



當前，科技創新是國際社會戰略博弈焦點。創新競爭的背後是人才競爭。有記者問道，在這一背景下，全國政協在推進教育、科技、人才一體化發展方面做了哪些工作，取得何成效？



劉結一指出，科技創新靠人才、人才培養靠教育。我國具有世界上規模最大的教育體系，科技創新支撐高質量發展成效顯著，全球創新指數排名上升至第11位。教育強國、科技強國、人才強國建設開啟新征程。



劉結一表示，全國政協聚焦一體推進教育發展、科技創新、人才培養持續發力，為優化科技人才結構、強化戰略人才力量、深化高校育人模式改革、提高人才自主培養能力等協商建言。針對完善創新人才發現、選拔、培養機制，科創產業協同發展等，深入高校、企業、人才服務單位、科研院所，調研議政、廣泛凝聚共識。圍繞建設現代職業教育體系提出意見，促進人盡其能、各展其才。積極推動教育公平百校示範行動，與邊疆地區部分中小學校開展結對幫扶，以數字資源共享、信息化教學裝備和教師專業素養提升為重點，助推民族地區、邊遠地區基礎教育高質量發展。

