美媒：特朗普政府3日討論對烏“斷供”

中評社北京3月3日電／據央視新聞報導，據美國《紐約時報》2日報導，美國總統特朗普3日將召集國務卿魯比奧和國防部長赫格塞思等人開會，研究並可能對烏克蘭採取一系列措施，包括暫停或取消對烏軍事援助。



報導援引一名匿名美國官員的話寫道，3日的會議將“考慮並可能就一系列針對烏克蘭的政策選項採取行動”，涉及“暫停或取消美國對烏克蘭軍事援助，其中包括拜登政府期間批准並已付款的最後一批彈藥和裝備”。