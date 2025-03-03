澤連斯基視頻稱：將把底綫和紅綫提交給美國

中評社北京3月3日電／據央視新聞報導，當地時間3月3日淩晨，烏克蘭總統澤連斯基通過社交媒體發布視頻表示，烏克蘭需要和平，而不是無休止的戰爭。這就是為什麼烏方說安全保障是實現這一目標的關鍵。



澤連斯基說，在不久的將來，歐洲的所有人都將形成共同立場——我們必須實現的底線以及不能妥協的紅線。這些立場將被提交給在美國的夥伴。



澤連斯基還稱，穩固而持久的和平以及關於結束衝突的正確協議，是歐洲共同的真正優先事項。