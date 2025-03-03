】 【打 印】 
澤連斯基視頻稱：將把底綫和紅綫提交給美國
http://www.CRNTT.com   2025-03-03 17:15:36


　　中評社北京3月3日電／據央視新聞報導，當地時間3月3日淩晨，烏克蘭總統澤連斯基通過社交媒體發布視頻表示，烏克蘭需要和平，而不是無休止的戰爭。這就是為什麼烏方說安全保障是實現這一目標的關鍵。

　　澤連斯基說，在不久的將來，歐洲的所有人都將形成共同立場——我們必須實現的底線以及不能妥協的紅線。這些立場將被提交給在美國的夥伴。

　　澤連斯基還稱，穩固而持久的和平以及關於結束衝突的正確協議，是歐洲共同的真正優先事項。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：