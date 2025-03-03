【
大
中
小
】 【
打 印
】
澤連斯基視頻稱：將把底綫和紅綫提交給美國
http://www.CRNTT.com
2025-03-03 17:15:36
中評社北京3月3日電／據央視新聞報導，當地時間3月3日淩晨，烏克蘭總統澤連斯基通過社交媒體發布視頻表示，烏克蘭需要和平，而不是無休止的戰爭。這就是為什麼烏方說安全保障是實現這一目標的關鍵。
澤連斯基說，在不久的將來，歐洲的所有人都將形成共同立場——我們必須實現的底線以及不能妥協的紅線。這些立場將被提交給在美國的夥伴。
澤連斯基還稱，穩固而持久的和平以及關於結束衝突的正確協議，是歐洲共同的真正優先事項。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
受美方官員抨擊 澤連斯基自信能與美方修好
(2025-03-03 17:11:29)
黃國昌：民進黨走向專制獨裁 台灣人悲哀
(2025-03-03 15:13:20)
美方稱烏克蘭總統或需換人
(2025-03-03 10:58:46)
澤連斯基稱願以辭職換取烏克蘭加入北約
(2025-03-03 10:47:15)
法英提議俄烏部分停火 澤連斯基稱已知情
(2025-03-03 10:44:09)
澤連斯基：仍“願意”簽署美烏礦產協議
(2025-03-03 10:43:36)