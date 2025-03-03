劉結一：聚焦綠色發展　共建共享美麗中國

中評社北京3月3日電（記者海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會今日召開，大會新聞發言人劉結一在會上就記者提問表示。這些年，天更藍，水更淨，空氣更清新，身邊的環境越來越好，這是大家的共同感受。過去一年，全國優良天數比例達到87.2%，全國地表水優良水質斷面比例達到90.4%，森林覆蓋率超過25%，人工林面積居世界首位，成為全球增綠最多的國家。



有記者問道，過去一年，綠色低碳發展縱深推進，無論在城市還是鄉村，我們都能感受到環境的改善。請問發言人，全國政協圍繞美麗中國建設開展了哪些工作？取得了哪些進展？



劉結一指出，全國政協高度重視生態環境保護，本屆政協首次設置環境資源界別，匯集來自生態、環保、能源等多領域委員、科研專家、企業家等。委員們牢記習近平總書記2024年“兩會”期間看望參加政協會議的民革、科技界、環境資源界委員時的殷殷囑托，就美麗中國建設領域戰略性、全局性、前瞻性問題和人民群眾普遍關心的生態環保問題，深入協商議政，開展民主監督，取得積極成效。



劉結一表示，聚焦綠色低碳高質量發展這一治本之策，大力推動綠色生產方式和生活方式，深化企業行業轉型共識，助推產業綠色升級。圍繞新能源產業再生資源回收利用等持續跟蹤研究，提出推動行業規範發展的建議。針對農村污水治理難題，注重“房前屋後”，緊盯“田邊道旁”，推動解決群眾身邊的環境問題。持續助力打好藍天保衛戰，廣泛走訪，精準建言，推進重點區域空氣質量持續改善。長期深入研究荒漠化綜合防治和推進“三北”等重點生態工程建設，以及黃河長江流域生態保護、三江源生物多樣性、草原生態保護修復等問題，提出對策建議。通過重點關切問題情況通報會、人口資源環境發展態勢分析會、讀書進社區、合作舉辦專題論壇等多種形式，廣泛宣傳生態環境保護重大方針，凝聚社會共識，聚力共繪從鄉村到城市、從高山到海洋的生態保護藍圖。



最後，劉結一再次強調，在全面推進人與自然和諧共生，共建共享美麗中國的進程中，全國政協將繼續貢獻智慧和力量。



後方支援實習記者：姜宜芃