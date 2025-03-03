受美方官員抨擊　澤連斯基自信能與美方修好

中評社北京3月3日電／據新華社報導，烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基2日說，他認為自己可以修復與美國方面的關係。如果收到邀請，願意重返白宮進一步會談，但希望新的會談不再以完全公開的形式舉行。



澤連斯基2月28日到訪白宮，與美國總統唐納德·特朗普、副總統詹姆斯·戴維·萬斯就烏克蘭問題在媒體面前爆發激烈爭吵。澤連斯基提前離開白宮。雙方計劃在會晤後召開的聯合記者會被取消，美烏礦產協議未簽署。



澤連斯基3月2日在英國首都倫敦參加一場峰會，當晚經由翻譯接受英國媒體採訪。他說，2月28日以來，烏克蘭和美國仍保持接觸，但是不在他的層級。談到美烏礦產協議，他說烏方此前打算簽署，且已“準備好”簽署，相信美方也已準備好。



2日，美國多名高級官員和共和黨籍國會議員在美國多檔新聞節目中批評澤連斯基在白宮的表現“不知感恩”“不體面”，一些人要求他辭職。



美國總統國家安全事務助理邁克爾·華爾茲接受美國有線電視新聞網採訪時說，澤連斯基在白宮的表現“不體面”，美國需要一名能和美國、俄羅斯打交道，最終結束俄烏衝突的烏克蘭領導人。“如果澤連斯基的個人動機或政治動機與結束俄烏衝突背道而馳，那麼這是一個很嚴重的問題。”



美國國會眾議院議長邁克·約翰遜當天接受美國全國廣播公司採訪時也表示：“澤連斯基要麼清醒過來，抱著感恩的態度回到談判桌前，要麼需要其他人來領導這個國家做到這一點。”



美國國家情報總監圖爾茜·加巴德表示，在白宮爭吵一事後，美烏關係出現巨大裂痕。她非常介意澤連斯基在爭吵後還告訴美國福克斯新聞台，自己沒做錯。



澤連斯基多次宣稱，如果烏克蘭能加入北約，那麼他願意辭去總統職務。他2日在倫敦再次重申這點，但同時說，“考慮到正在發生的事（俄烏衝突）和（他獲得的）支持”，找人取代他並不容易。他暗示，如果烏克蘭舉行總統選舉，他可能會競選連任。