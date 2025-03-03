國產電影成為文旅熱潮“催化劑”

中評社北京3月3日電／據央視新聞報導，這個春天，國產電影成為了文旅熱潮的關鍵“催化劑”，不僅為遊客們帶來了全新的旅遊體驗，更催生出許多別具一格的旅遊“新玩法”。



這幾天，在江蘇蘇州，中國電影資料館江南分館與當地園林部門合作，讓電影元素走進蘇州園林，吸引了不少外國遊客沉浸式感受中國傳統文化的獨特魅力。



隨著國產電影的火爆出圈，越來越多的外國友人更加深入地瞭解中國的歷史文化、風土人情。數據顯示，今年以來，蘇州園林景區共接待1.76萬名外國遊客，從3月份開始還將陸續迎來多個入境旅遊團。



現在，多款春節檔電影都為文旅市場帶來了新思路。《封神2》裡的殷商元素就讓河南安陽升級了消費新玩法，在殷墟宮殿宗廟遺址地下博物館，遊客可以帶上VR體驗設備，走進殷商古戰場，沉浸式體驗中國有文字記載以來的第一場伏擊戰。



圍繞《封神2》電影，河南鶴壁也打造出不少消費新場景，當地將殷商元素融入市集、演出、展覽等多個項目。在鶴壁淇縣朝歌老街文昌閣一側，風箏花車、游園活動，一場場精彩的表演輪番上場，更是有封神人物魔家四將從電影中走到了現實。



其他多部熱門國產電影也在持續為春日旅遊市場注入活力，陝西西安、山東樂陵、湖南張家界等地旅遊熱度持續上漲，電影與旅遊的深度融合正讓各地的文旅資源煥發出新的生機。專家表示，不同的消費品類圍繞電影為核心，實現復合式增長。同時對於文旅市場也產生非常積極的影響，給當地提供一個新的增長點，有望成為當地產業升級、產業發展的重要支撐點，帶動其他相關行業，包括全產業鏈的發展和升級。