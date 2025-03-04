中評關注：政協發布會傳遞經濟長期向好信心

3月3日，全國政協十四屆三次會議新聞發布會在北京人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）全國政協十四屆三次會議新聞發布會3月3日下午在人民大會堂一層新聞發布廳舉行，這是2025年全國兩會的首場新聞發布會。在這場發布會中，經濟議題成為熱門話題，得到發言人劉結一相當程度的重視——他不僅在第二個答問中就回應經濟問題，還在多個答問中涉及到經濟話題。



“我們知道2024年中國經濟增長率達到5%，實現了全年主要預期目標。但也有說法說，當前中國經濟恢復的基礎還不穩固，您如何看待當前經濟形勢？”這是本場發布會的第二個提問，記者的問題十分坦率，直接道出了外界對中國經濟的“唱衰聲音”。劉結一在回應中並不逃避問題，他直言，“我們清醒地認識到，當前內外部環境發生深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求仍然不足，一些領域風險隱患仍待化解。”隨後，他話鋒一轉，重點談到中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。為此，他舉例說，我們有顯著的制度優勢；有超大規模市場優勢，新型消費潛力加快釋放；有產業體系配套完整的優勢，製造業規模連續15年居世界首位。劉結一用了一個十分形象的修辭來形容中國經濟，他說，“中國經濟的巨輪，從來都是在劈波斬浪中揚帆遠航的。”對於中國經濟發展，他充滿信心，“只要我們正視困難、堅定信心，貫徹落實好中共中央決策部署，中國經濟高質量發展就一定能不斷邁上新台階。”



在之後的回答中，劉結一介紹了全國政協圍繞一系列重要經濟議題積極建言獻策、助力經濟回升向好所做的工作。記者注意到，在這部分內容中，劉結一特別提到企業家委員，他說，“企業家委員既為高質量發展出謀劃策，又扎實辦好企業事業，向社會傳遞信心。”他還提出，在支持民營經濟工作上，全國政協聚焦優化民營企業發展環境，助推有關決策部署落地見效。前不久召開的中央民營企業座談會給民營經濟的發展注入了強大信心和強勁動力，而兩會首場新聞發布會上關於民營經濟的這些論述，則是持續釋放出鼓勵民警經濟發展的信號。

