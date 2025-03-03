東京地鐵列車塗料曾被檢出石棉超標

中評社香港3月3日電／共同社2日從訴訟記錄獲悉，由大型塗料製造商“日本特殊塗料”（日特）製造並銷售、用於東京Metro（地鐵）公司列車車輛的號稱不含石棉的隔熱塗料曾被檢測出石棉超標。日本在2006年對石棉加強了監管，該問題在2017年的檢查中曝光，可能存在一段時間的非法流通。



厚生勞動省表示，“流通後曝出含有石棉，此類案例的存在令人遺憾，將繼續廣泛宣傳監管規定。”這種隔熱塗料用於座椅下部等車輛內飾的內側，乘客接觸的可能性較低。東京Metro方面表示，目前尚未發現損害健康的情況。



石棉因其良好的耐久性曾被廣泛用於各種產品，但後來被發現會導致肺癌等健康問題，遂被納入國家監管。2006年日本修訂了《勞動安全衛生法》等法律，將禁止含量從原來的“超過1%”改為“超過0.1%”，厚勞省提醒相關單位，即使過去沒有問題，新標準下也可能成為監管對象。



該起訴訟由群馬縣的拆解公司於2020年4月向東京地方法院提起，要求東京Metro和日特賠償損失。拆解公司收購的地鐵車輛隔熱塗料中檢測出含有石棉。該公司稱，因為需進行特殊處理並對員工進行體檢，導致了損失。



日特曾向鐵路製造商等說明其產品不含石棉。然而，訴訟中作為證據被提交的分析結果顯示，使用日特從1990年左右開始銷售的隔熱塗料的東京Metro日比谷線多節車輛含有的陽起石等石棉物質超出0.1%。



日特方面雖然承認存在檢測結果超標的案例，但強調有大量檢測結果為不含石棉，在承認含有的同時認為沒有問題。