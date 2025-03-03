西安科技大學：立足行業特色　爭做科技尖兵

中評社北京3月3日電／據光明日報報導，“AI＋能源、安全是科研方向的一個重要突破口，我們通過自主研發能源大模型，搭載激光雷達、圖像、聲音、瓦斯等不同傳感器，賦予機器狗‘思考—行動’的閉環能力，可以輕鬆跨越不同障礙物，科學高效地在井下巷道、山地等複雜環境執行巡檢和應急救援任務。”日前，在西安科技大學人工智能與計算機學院本科生、研究生開學第一課上，該學院院長於振華說。



著力解決行業“卡脖子”技術問題、爭做能源、安全領域的“科技尖兵”，近年來，西安科技大學堅持把服務國家能源安全戰略和應急管理事業作為主攻方向，強化有組織科研，積極為行業和區域經濟社會高質量發展貢獻力量。



“高校作為教育、科技、人才的重要結合點，如何答好‘強國建設、西科何為’這個時代命題，我們一直在探索和實踐。”西安科技大學黨委書記來興平表示，該校踐行“教育強國、能源報國”使命，堅持將國家所需、行業所需與學校所有、所長相結合，成立科學技術委員會和新質生產力研究中心，一體推進教育發展、科技創新、人才培養，統籌布局學科發展方向、重大科技項目，加強關鍵核心技術攻關，取得了一系列先進成果。



近3年來，西安科技大學累計引進人才300餘人，出台《重大成果及突出貢獻獎勵辦法》《教育科技人才突出貢獻獎評選辦法》，僅2024年，學校承擔國家級項目128項，簽訂千萬元以上重大項目3項，全年科研經費到款5.6億元。



西安科技大學安全學院教授文虎牽頭的“複雜介質埋壓人員智能仿生感知搜救關鍵技術與裝備”項目，獲批2024年度國家重點研發計劃“重大自然災害防控與公共安全”重點專項立項。中國工程院院士、西安科技大學教授王雙明帶領團隊圍繞“黃河流域煤炭產業生態治理”“黃河流域綠色開採與生態修復”等領域加強創新研究，開展“CO2煤礦采空區吸儲與植被固碳關鍵技術”攻關，充分發掘煤礦采空區CO2吸儲的巨大潛力，實現了碳排放大幅度降低等。