中評觀察：政協發布會座無虛席　有三大亮點

全國政協十四屆三次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）全國政協十四屆三次會議新聞發布會3月3日下午在人民大會堂一層新聞發布廳舉行，現場座無虛席。全國政協十四屆三次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一再度亮相兩會，向中外媒體介紹大會有關情況並回答記者提問。中評社記者現場觀察，今次發布會有三大亮點。



多了兩分鐘多了兩個問題 台上台下互動更活潑



身著黑色西裝、搭配紅色領帶，劉結一於下午3點準時步入發布廳，記者們的鏡頭聚焦在他身上、跟隨他的步伐移動。“很高興與大家見面。”像見到許久不見的老朋友一樣，劉結一在主席台落座後面帶笑意，親切道來，“據瞭解，共有近3000名中外記者踴躍報名採訪本次大會，感謝大家對政協大會的關注和重視！大會秘書處新聞組願為大家的採訪報導工作做好服務。”



語速和緩卻坦誠有力，是許多媒體同行對劉結一發布風格的評價。今次新聞發布會相比於劉結一2024年首秀時多了兩分鐘，同時也多了兩個問答。整場發布會下來，劉結一共回應了12位中外記者的提問，涵蓋經濟形勢、發展新質生產力、對外開放、“三農”工作、科技創新、粵港澳大灣區建設等熱點問題。



中評社記者觀察到，今年發布會上，主席台上和台下的互動也更加有趣。主持人請巴西記者提問時，稱“請這位大胡子記者提問”，現場發出一片笑聲，氣氛一下輕鬆起來。巴西記者在提問中使用中文問及中國在對外開放方面有何規劃，劉結一回應說“首先為你的中文點贊，我想這也是中國改革開放成果的一個縮影”。幽默的同時卻緊扣主題，劉結一的這一回答充滿智慧。當提問的埃塞俄比亞記者提到他去年參加了“進政協”活動時，劉結一表示，“很高興你有收穫，歡迎你再來。”簡短的互動充滿人情味兒，現場氣氛友好活潑。