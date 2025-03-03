從老字號的綾羅綢緞，看見中華錦綉五千年

中評社北京3月3日電／據北京青年報報導，絲綢的起源可以追溯到新石器時代。傳說西陵氏之女，黃帝的元妃嫘（léi）祖是中國第一個種桑養蠶的人。據《通鑒綱目外記》載，嫘祖“始教民育蠶，治絲繭以供衣服，後世祀為先蠶”。商周時期，已出現羅、綺、錦、綉等品種。中國的絲綢和蠶桑養殖技術也逐漸隨著絲綢之路傳到了其他國家。中國的絲綢在古羅馬時期就受到了高度的評價，以高質量而聞名於世。



中國絲綢文化源遠流長，綾、羅、綢、緞作為傳統絲織品的代表，不僅是工藝技術的結晶，更是中華文明的象徵。究竟什麼是綾、羅、綢、緞？它們的起源與工藝發展歷程又是怎樣的？在瑞蚨祥這家創立於1862年的老字號，從實物展陳到源流梳理，可讓人看見中國絲綢業的縮影，也看見蠶絲與織造相互成就的中華錦綉五千年。



瑞蚨祥前廳展陳著一匹白綾，為國內難得一見的白綾面料。綾，始於漢代以前，魏晉時期成熟，唐代達到鼎盛。其工藝是採用斜紋或斜紋變化組織，使織物表面呈現“冰凌”般的叠山形紋路，質地輕薄光滑，多用於書畫裝裱和高檔服飾。唐宋時期成為官員常服的主要用料，明清後因緞的興起逐漸式微。



白綾在古代有特殊的禮制象徵。安史之亂中楊貴妃縊死馬嵬驛、明末崇禎帝自縊煤山等標誌性事件，通過《長恨歌》《明史》等文本傳播，使“白綾”成為帝妃之死的經典意象。清代《欽定宮中現行則例》更明確規定賜死需用“龍紋素綾”，凸顯皇權威嚴。據史料記載，武則天時期將白綾寫入法典，《唐律疏議》規定三品以上官員犯死罪可賜自盡，所用工具“帛”多為綾。



考古發現，最早的羅織物可追溯至距今5000餘年的河南滎陽青台村遺址，商周時期已具雛形，漢代興盛，宋代工藝登峰造極。羅的工藝是以絞經法織造，經線相互絞纏形成孔眼，透氣輕薄，如“椒孔羅”“四經絞羅”等，多用於夏季服飾。明清時期，杭羅聞名於世。



綢起源於西漢時期，原稱“紬”，指平紋絲織物，後成為絲織品的統稱。其工藝為平紋或變化組織，經緯緊密交織，質地平滑細膩，用途廣泛。明代後普及至民間，成為日常服飾的重要材料。明清時期技術成熟，衍生出江綢、寧綢等品種。