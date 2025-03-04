中評關注：兩會首場發布會 劉結一談熱點

全國政協十四屆三次會議新聞發布會3日下午在北京人民大會堂舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會3日下午在北京人民大會堂舉行，大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。關於中國經濟形勢、科技創新、首個“非遺版”春節長假等熱點話題，劉結一都作了回應。



談經濟，劉結一說，2024年，中國經濟穩中有進，高質量發展扎實推進。全年國內生產總值超過134萬億元，增速達到5%，在世界主要經濟體中名列前茅。新產業新業態競相湧現，智能製造、智能產品日新月異。綠色生產力蓬勃發展，風電、光伏、新能源汽車領跑世界。春節期間消費市場需求旺盛，家電和音像器材熱銷，同比增長166.4%，旅遊業增收37.5%。中國經濟正沿著高質量發展的航道穩健前行。他說，我們也清醒地認識到，當前內外部環境發生深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求仍然不足，一些領域風險隱患仍待化解。但更要看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。他也談到，過去一年，中國繼續發揮全球經濟增長最大引擎作用，加快建設更高水平開放型經濟新體制，繼續保持世界第一大貨物貿易國和第二大進口市場地位，高質量共建“一帶一路”持續取得新進展，進博會等國際展會為促進世界經濟合作搭建了廣闊平台。我們將持續完善高水平對外開放體制機制，穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高質量共建“一帶一路”機制，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。我們將持續推動落實全球發展倡議，推動經濟全球化向著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。



談科技創新，劉結一表示，科技創新靠人才、人才培養靠教育。我國具有世界上規模最大的教育體系，科技創新支撐高質量發展成效顯著，全球創新指數排名上升至第11位。教育強國、科技強國、人才強國建設開啟新征程。全國政協聚焦一體推進教育發展、科技創新、人才培養持續發力，為優化科技人才結構、強化戰略人才力量、深化高校育人模式改革、提高人才自主培養能力等協商建言。針對完善創新人才發現、選拔、培養機制，科創產業協同發展等，深入高校、企業、人才服務單位、科研院所，調研議政、廣泛凝聚共識。圍繞建設現代職業教育體系提出意見，促進人盡其能、各展其才。積極推動教育公平百校示範行動，與邊疆地區部分中小學校開展結對幫扶，以數字資源共享、信息化教學裝備和教師專業素養提升為重點，助推民族地區、邊遠地區基礎教育高質量發展。全國政協委員中有130多位兩院院士，還有許多高等教育、科學研究、創新創業方面的領軍人才。他們立足各自崗位，積極推動教育改革發展、人才自主培養、科技自立自強。



談政協履職工作，劉結一表示，去年，聚焦推進中國式現代化、進一步全面深化改革、推動高質量發展、維護社會和諧穩定等方面重點難點問題，組織重大問題專題研究42項，舉辦各類協商議政活動85場次，辦復提案5千餘件，報送信息1萬餘篇。各專門委員會發揮自身優勢，組織委員進鄉村、入工廠、訪院校、下社區，與民主黨派中央協同調研，與地方政協聯動協商，一條條來自各行各業和基層一線的意見建議，轉化為服務黨和政府決策施策的政策選項，彰顯了專門協商機構在國家治理體系中的重要作用。政協也堅持大團結大聯合，做好民族、宗教、港澳台僑方面增進團結工作，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧。統籌開展公共外交、民間外交、智庫外交，促進中外友好往來和交流合作，講好中國故事、中國人民民主故事。持續推進委員履職“服務為民”，34個界別的委員開展“科普萬里行”“送文化下基層”“委員企業進校園促就業”等活動2萬人次，幫助解決群眾急難愁盼問題，當好黨的政策宣傳者、群眾利益維護者、社會和諧促進者。