中評觀察：劉結一談大灣區 數字更有說服力

大會新聞發言人劉結一（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會3日下午在北京人民大會堂舉行。這是2025年全國兩會首場新聞發布會，備受中外媒體關注。中評社記者觀察，作為全國兩會“打頭炮”的發佈會，在談到港澳議題時，連續兩年將關注點聚焦在了粵港澳大灣區的建設。而將相關議題的發言對比，可以看到大灣區融合的成果初現，同時也展現了中央對大灣區建設的下一步期待。



全國政協十四屆三次會議新聞發布會歷時一個多小時，大會新聞發言人劉結一回答了中外媒體的十餘個提問，涵蓋國際、國內、經濟、民生等多種議題。其中，在涉港澳議題方面，本屆政協會議新聞發佈會連續第二年談到大灣區建設。



在2024年的全國政協十四屆二次會議新聞發布會上，記者問到了在大灣區深度融合、協同發展方面全國政協的工作。



當時，大會新聞發言人劉結一首先提到一組數據：2024年春節期間，內地居民前往港澳共計約252萬人次；港澳居民來內地約249萬人次；港珠澳大橋口岸出入境客流、車流屢創新高。他說，這些數據，是港澳與內地居民“北上南下”的“雙向奔赴”，是粵港澳大灣區“車暢、人興、財旺”強勁活力的生動寫照。劉結一提到，隨著“澳車北上”“港車北上”政策實施，港澳居民到內地更為便利；又提到在年俗文化的傳承中，大灣區居民之間的情感聯結和大灣區融合發展進一步增進。