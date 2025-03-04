中評關注：兩會首場發佈會 勾勒民生建設成果

大會新聞發言人劉結一（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲）全國政協十四屆三次會議新聞發布會3日下午在北京人民大會堂舉行。這是2025年全國兩會首場新聞發布會。在歷時一個多小時的會議中，大會新聞發言人劉結一回答了中外媒體的十餘個提問。其中，多個關於民生的議題備受關注，劉結一從養老育幼、人才教育、文化生活、農村建設、環境治理等角度，勾勒出了一年來民生建設的進步和成果。



家事國事天下事，讓人民過上幸福生活是頭等大事。劉結一說，中國式現代化，民生為大。在民生保障方面，全國政協連續多年為養老育幼等民生議題建言獻策。2024年，促進人口高質量發展是全國政協協商建言的重要著力點。百餘位全國政協委員就建立健全覆蓋全生命周期的高質量人口服務體系開展專題協商。在提高長期護理服務市場化供給、前瞻布局發展銀發經濟、完善政策體系建設、協同破解養育痛點等方面提出實打實的意見建議，得到相關部門積極回應。對需要持續推進的問題跟進研究，形成專題報告，相關意見被有關部門采納。



劉結一表示，老有所養、幼有所育、病有所醫、弱有所扶等都是廣大政協委員的牽掛。在中小學校園，他們關切青少年心理健康，推動落實好“雙減”政策；在城鎮養老機構，他們持續開展實地調研，從適老化改造到完善高齡老人助餐體系，以“一碗熱湯的溫度”，讓“夕陽紅”老年友好型社會更具暖度；在邊疆衛生院，委員們研究如何讓基層群眾“家門口”看病更有“醫”可靠，並利用專長，幫助基層醫護人員看片子、分析病例；在“完善殘疾人社會保障制度和關愛服務體系”雙周協商座談會上，包括自身是殘障人士的與會委員，以共情之心為進一步提高殘疾人康復、教育、托養照護、無障礙服務等建言，為不斷提高殘疾人的生活品質獻策。他說，全國政協將繼續踐行“人民政協為人民”，心系“萬家燈火”、情牽“柴米油鹽”、緊盯“急難愁盼”，真情服務群眾，讓人民群眾真切感受到，政協離大家很近，委員就在身邊。



“務農重本，國之大綱”。劉結一說，去年以來，“三農”工作又取得了新進步。全國政協在圍繞助力做好“三農”工作方面助力不小。過去一年，我國“三農”發展交出亮眼答卷。糧食產量首次突破1.4萬億斤，脫貧攻堅成果持續鞏固拓展，脫貧勞動力務工就業超過3300萬人，農業、農村現代化水平持續提升，鄉村富民產業蓬勃發展，農村居民人均可支配收入、脫貧縣農村居民人均可支配收入分別同比實際增長6.3%和6.5%。宜居宜業和美鄉村建設也扎實推進，人居環境不斷改善、公共服務進一步提升。鄉村全面振興展現新氣象。