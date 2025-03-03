中國東部新增1.8億噸頁巖油儲量

中評社北京3月3日電／中國石化3日宣佈，經自然資源部評審認定，旗下新興、溱潼油田均為典型的陸相斷陷盆地頁巖油，新增探明地質儲量1.8億噸。這標誌著中國東部陸相斷陷盆地兩個頁巖油田誕生，對中國陸相頁巖油資源高效勘探開發部署意義重大。



頁巖油是賦存于富含有機質頁巖層係中的石油資源。中國頁巖油資源勘探潛力大，是重要戰略資源，將成為中國原油長期穩產的重要接替力量。



自然資源部油氣儲量評審專家組組長李敬功說，此次評審首次應用中國自主制定的頁巖層係石油儲量估算行業標準及特色陸相頁巖油系統資料，評審出中國首批陸相斷陷盆地頁巖油田，為後續頁巖油評價技術規範完善及儲量評審工作積累了寶貴經驗。



新興油田地處渤海灣盆地濟陽坳陷，溱潼油田位於蘇北盆地。評審確認，兩油田頁巖油均存于古近係斷陷湖盆深水湖泊相富有機質頁巖中，具有厚度大、面積廣、分佈穩定、埋深大的特點，幾乎無砂岩或碳酸鹽岩等夾層，屬於典型的陸相斷陷盆地基質型頁巖油。其發育分佈特徵與北美海相沉積盆地不同，具有年代新、成熟度低、斷裂複雜、礦物成分特殊以及高溫高壓等特性，勘探開發難度達世界級水平，且無經驗可借鑒。



新興、溱潼古近係頁巖油具有高產穩產特性。兩油田頁巖地層壓力高、可壓性好，單井產量高、試採效果佳、穩產時間長。



中國石化有關負責人說，下一步將持續完善頁巖油資源分級分類評價體系，高標準建設勝利濟陽頁巖油國家級示範區，對蘇北盆地展開評價，積極籌備東濮、泌陽、綦江等新區。力爭在 “十五五” 期間，年均新增探明儲量超1億噸，“十五五”末頁巖油年產量達200萬噸。