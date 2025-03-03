日媒：特朗普關稅給美國經濟帶來陰影

中評社香港3月3日電／日經新聞報導，美國特朗普政府的關稅政策正在加劇對美國經濟前景的擔憂。廣泛提高關稅的方案可能會助推進口商品價格的上漲和企業生產成本的上升，從而導致通貨膨脹重燃。這可能會打擊消費，拉低經濟。



摩根大通的經濟學家在2月27日的報告中指出，特朗普最近的關稅方案“(不僅僅是威脅)一部分得到實施的可能性正在增加”，認為與最初的外交上的交易籌碼相比，正在進一步增強貿易保護主義色彩。



特朗普提出的對墨西哥、加拿大和中國的額外關稅因缺乏詳細資訊而難以估算其影響。儘管如此，著眼於關稅的漲價和庫存增加正在推進，這正在導致製造業生產成本的上升。



美國標普全球公司(S&P Global Inc.)2月發佈的美國採購經理人指數(PMI、速報)顯示，顯示製造業承擔的原材料費用等成本的指數創出了2年零4個月以來的最高水準。許多聲音認為“原因是關稅帶來的價格上漲壓力”。顯示製造業銷售價格的指數也創出了2年來的新高。



美國調查公司SteelBenchmaker的數據顯示，截至2月24日，用於汽車和建材的鋼材在美國國內的平均價格比2024年底上漲了13%，達到每噸775美元。



面向汽車的交易較多的美國零部件製造商李爾公司(Lear) 首席財務官（CFO）賈森·卡杜2月6日表示，“短期內將增加庫存，以減輕關稅風險”。



對於從中國進口依賴度較高的消費企業也開始考慮根據關稅上調價格。



美國皮鞋品牌史蒂夫·馬登（Steve Madden）的首席執行官(CEO) 愛德華·羅森菲爾德26日表示，“從秋季開始，將有選擇性地開始上調價格”。此前從中國進口的比例約為70%，將在11月之前減少到40%左右。



美國野村證券的雨宮愛知表示，“企業在短期內將通過增加庫存等方式應對，但在中長期，需要實現採購渠道的多元化”。



企業家埃隆・馬斯克領導的美國政府效率部(DOGE)主導的政府支出重新審視和裁員的影響也令人擔憂。



正在調查美國國際開發署(USAID)實質性關閉影響的USAID Stop-Work估算稱，截至2月27日，以高度依賴海外援助的出口農場主、企業和團體為中心，推算美國已失去5.2萬個工作崗位。



指出如果合同和援助終止的情況擴大，將給美國國內企業和團體帶來289億美元的損失。



一直支撐堅挺個人消費的勞動力市場也出現了警戒信號。



美國勞工部2月27日發表的失業保險統計顯示，反映解雇動向的16～22日這一週新增失業保險申請件數(經季節性調整後)為24.2萬件，比上周的修正值增加了2.2萬件。大幅超過了市場預期(22.5萬件)，創出了2個半月以來的最高水準。



很多美國經濟學家指出，失業保險申請增加的主要原因是寒流等特殊因素，現在判斷這是美國政府效率部的影響還為時尚早。



但也有觀點認為，“在政府合同相關的企業活動較為活躍的加利福尼亞州和紐約州等地，隨著解雇人數增加，美國政府效率部的影響開始顯現”(巴克萊銀行的喬納森·米勒)。



美國亞特蘭大聯邦儲備銀行根據經濟指標預測國內生產總值(GDP)的GDPNow模型顯示，預計2025年1～3月美國增長率截至2月19日達到2.3%，超過潛在增長率(2.0%左右)的強勁經濟有望持續下去。



不過，目前的消費者心理正在惡化。美國調查公司世界大型企業聯合會（Conference Board）公佈的2月份美國消費者信心指數降至98.3，比上個月的修正值下降了7.0個百分點。該指數連續3個月惡化，創出8個月以來的最低水準。



市場相關人士之間有觀點認為，“這是因為包括放寬限制在內的政權上台初期的期待感正在下降”。