美烏談崩後，美歐烏拉扯加劇

中評社北京3月3日電／十餘個歐洲和歐盟國家，以及烏克蘭和加拿大的領導人3月2日在英國倫敦舉行峰會，就烏克蘭危機和歐洲防務問題進行討論。在這場美烏領導人對話“不歡而散”後舉行的會議上，各方就支持烏克蘭的四個步驟達成一致。同日，法國和英國聯合提出一項為期一個月的俄烏部分停火協議。



新華社報導，分析人士指出，在烏克蘭危機問題上，面對美國的“冷臉”，歐洲出於自身安全、經濟等訴求，力圖“上桌”並施加真正影響。美歐不斷拉扯、分歧明顯，跨大西洋關係裂痕加深。



歐洲協調對烏立場



自美國開啟與俄羅斯的直接對話以來，歐洲國家一直擔憂在烏克蘭危機談判中只能坐“小孩桌”。美烏領導人發生激烈爭吵後，歐洲多國領導人紛紛聲援烏總統澤連斯基，英國和法國展開密集外交斡旋，並推出歐洲計劃。



3月2日舉行的倫敦峰會旨在協調歐洲對烏立場，與會各方一致同意支持烏克蘭的四個步驟，包括繼續向烏克蘭提供軍事援助等。



英國首相斯塔默還宣佈，英國將允許烏克蘭使用16億英鎊的英國出口融資購買約5000枚防空導彈，這些導彈將在英國製造。同日，馬克龍在接受法國《費加羅報》採訪時表示，法英聯合提出一項為期一個月的俄烏部分停火協議，主要針對空、海以及能源基礎設施，但不包括地面停火。澤連斯基當晚在接受英國廣播公司採訪時表示，他“知道一切”，但未進一步表態。



分析人士指出，歐洲正努力保持影響力並維護其利益。如斯塔默所說，歐洲正處於歷史的十字路口，需加緊努力，迎接歐洲“一代人一遇的時刻”。



美國《華爾街日報》文章說，歐洲希望為烏克蘭制定“和平計劃”。美國有線電視新聞網文章認為，歐洲的計劃似乎注定要與上月開啟的美俄直接會談相抗衡。

