蔡培輝代表答中評：兩岸共謀發展是王道

第十四屆全國人大代表，富麗（香港）國際集團投資有限公司董事長蔡培輝接受中評社記者採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月4日電（記者 郭至君）十四屆全國人大三次會議即將開幕，第十四屆全國人大代表，富麗（香港）國際集團投資有限公司董事長蔡培輝昨日在駐地接受了中評社記者的採訪，就如何鼓勵台商、台胞去大陸西部發展、港台關係等方面發表了自己的見解。



蔡培輝告訴中評社記者，“我曾帶領過台灣青年企業家到甘肅、新疆去走走，瞭解新能源產業及配套產業，他們非常感興趣。他們有做農業的、做科技的，我都會跟他們分享。實際上已經有台商在西部做食品產業做了幾十年了，在西部根深蒂固，他們都認為西部就是他們發家致富的地方。另外，還有一些低空經濟、AI產業、光能光伏配套方面，他們都挺感興趣的。我也建議在蘭州建立一個台灣青年產業園，把他們所有的技術都融入到這裡來，能夠更好地在西部開闊適合他們發展的各行各業。”



過去一年，全球經濟形勢面臨諸多挑戰和不確定性，全球的經濟格局現在已經進入一個深刻調整的階段，蔡培輝也對中評社記者談及大陸帶給台商的經濟機遇。蔡培輝說，黨中央在大的環境下不斷持續性地支持企業的發展，在全球經濟的低迷下，中國大陸的經濟還是正增長，加工製造業、科技產業方方面面都做得非常好，非常到位。“我走過的企業很多，很多都具有創新的思想，台灣青年應該把握全球經濟的發展契機，過來搭上中國大陸的‘快車道’，特別是在科技、無人機、低空經濟、人工智能、大健康等產業，台灣青年到大陸來都能夠發揮他們的特長，能夠因地制宜，融入祖國大陸，一起發展，共同創造美好的未來。”蔡培輝說。



談及港台關係，蔡培輝告訴中評社記者，香港回歸這20多年來，我親眼目睹了經濟穩定地發展，特別是香港的經濟、金融市場做得非常到位。香港背靠祖國大陸發展得非常好，特別是粵港澳大灣區的建設，給香港帶來了無限的生機。香港背靠祖國，面向海外，是一個窗口，也是一個平台，能進能退。所以，香港的回歸以及穩定地發展能夠給台灣做一個好的表率和案例，因為“一國兩制”確實能帶給老百姓安居樂業。



蔡培輝也說，大陸用一系列政策給企業家們注入了強心劑、助推器，所以不管是香港還是台灣的青年、企業到大陸來發展都有同等待遇和優惠政策，香港“一國兩制”的成功是對台灣的示範，台青也應該更多學習歷史，更深刻瞭解大陸“兩岸一家親”的理念，共同謀發展、謀穩定，這才是王道。

