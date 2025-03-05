陳貴靜答中評：兩岸鄉村振興 互學互鑒

台灣團全國人大代表、四川省彭州市白鹿鎮白鹿頂村黨總支書記、村主任陳貴靜接受中評社記者採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月5日電（記者 郭至君）今年全國兩會期間，來自台灣代表團的四川省彭州市白鹿鎮白鹿頂村黨總支書記、村主任陳貴靜在駐地接受了中評社記者的採訪，就鄉村振興與兩岸交流合作的相關問題談了她自己的見解，她詳細介紹了新一年利用兩岸交流合作項目推動白鹿頂村發展的具體計劃，並分享了與台胞合作的經驗與展望。



陳貴靜表示，去年白鹿頂村已引入台灣農業技術，並聘請台灣老師作為兩岸同根工作室的顧問。今年則規劃了一個台餐餐廳，結合現有的台灣民宿，提升鄉村活力。農場也將會採用更好的農業標準，結合文創一起發展鄉村。對於文創方面的規劃，陳貴靜表示，因為當地有很多茶葉種植群體，在去年就已經請了台灣的制茶老師過來教當地人制茶。她還強調，今年會把茶葉的附加值和當地文化以及兩岸文化相結合，更深度的推廣茶產業。



關於白鹿鎮正在進行的山地度假生活服務體系的研究，陳貴靜表示，在這方面會與台胞或台商們有一些互相交流和借鑒。她提到，近期正在與台灣設計師及青年團隊的密切交流。“不久前白鹿鎮剛好有一個熊貓索道山的戶外活動，當時很多台灣的設計師和幾個台灣青年剛好來到村里，積極地參與了活動並且給出了更好的建議。活動過後，他們一起建了一個群，大家在群裡面分享台灣的一些山地旅遊方面的經驗，很值得我們去學習。”陳貴靜說。



近幾年彭州吸引了許多台胞來創業來生活，關於今後如何使更多的台胞台青進一步瞭解大陸的鄉村發展，加入到鄉村振興的隊伍中，陳貴靜表示，可以通過現在正在做的一些兩岸文化交流的方式。其中一個就是加強自身的宣傳，現在網絡平台很發達，不管是大陸的還是台灣的，有很多網絡博主可以通過網絡平台的宣傳讓台胞台青更瞭解大陸的發展，讓他們更多的融入進來。她還強調，彭州也吸引了很多台灣藝術家的到來，有制茶的，農業的和柴燒的等多個產業。她相信，“以後會有更多各方面的台灣專家到彭州來。”陳貴靜結束採訪後也邀請在場記者們有時間一定要去白鹿頂村、去彭州、去四川走一走。



（支援實習記者：劉璐璐）

