陶駿答中評：破除信息繭房 鼓勵台青融入

台籍全國人大代表、浙江省台聯副會長陶駿答中評社記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月13日電（記者 郭至君）台籍全國人大代表、浙江省台聯副會長陶駿日前在兩會駐地接受了中評社記者的採訪，就中國經濟、惠台政策、兩岸青年交流等方面的問題發表了自己的見解。陶駿表示，儘管中國的經濟受到一些國內外的影響，但總體是穩中有進的，並且還在不斷尋找新的賽道，台青可以主動融入大陸，大陸的機會很多，市場很大。



陶駿代表告訴中評社記者，他來自浙江杭州，浙江人工智能異軍突起，不斷尋找發展的路徑。儘管現在經濟壓力較大，但實際上在民生領域，包括一些服務領域還是做得不錯，很多為民辦實事等項目都超額度完成。陶駿代表還表示，我國在這方面有努力開展有益的工作，這是非常不容易的，對各項指標還是有獲得感的。他強調，總書記在民營企業家座談會上指出，發展總體是好的，但是階段性的困難。陶駿也認為這是暫時性的，通過大家共同努力，是一定會克服的，一定能夠發展起來的，是螺旋上升的一個過程，對此充滿信心。陶駿代表提到，現在民營企業家的信心增加，但還要防止一些系統性的風險，包括債務、地產方面，但他很看好發展前景。



陶駿代表說，“大陸出台了很多惠台政策，總體非常好，中央的政策在地方落地後，一定程度上可能存在不夠精細、彈簧門、玻璃門的問題，但這些都是發展的問題，只要意識到都在逐步推進，新的政策肯定比老的政策更合適、更好。我們還要不斷地研判哪些政策是落實的、好的，哪些政策是需要進一步的完善、細化的，再進一步推進。”

