快評：實力做後盾　逼使美方放棄“以台制華”

中評社快評／美國國務卿魯比歐近日接受美媒採訪時就台灣、經貿、COVID－19疫情、印太等問題對中國妄加指責。中國外交部發言人林劍昨天在例行記者會上作出反擊。



林劍指出，魯比歐的有關言論充斥著冷戰思維，散布謊言謬論，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。林劍又指出，美方“歪曲一個中國原則”，執意“以台制華”；“如果美方不希望引發衝突，就應該停止在台灣問題上越界踩線。”



中國駐美大使謝鋒2月28日在“杜克－北卡中國領導力峰會”上視訊致辭時也強調，當務之急是美方切實恪守一個中國原則，按照中美三個聯合公報妥善處理台灣問題，堅決反對“台獨”，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，“以台制華”終將引火燒身。



特朗普新政府上台後推動“棄烏”，震撼全球。很多人相信，“今日烏克蘭，明日台灣”，台灣賴當局早晚也會被棄。不過，美方不可能主動放棄“台灣牌”，不會甘於放棄“以台制華”，中方必須繼續堅決鬥爭，以實力和行動說話。



多年來，美方從“亞太再平衡”到“印太戰略”，從打造“五眼聯盟”、“四邊機制”，到搞“亞太版北約”，再到搞美英澳“三邊安全夥伴關係”，等等，企圖形成對中國的戰略圍堵，孤立遏制中國。而“台灣牌”則是美國遏制中國戰略中最重要的一環，也是華盛頓最為“上心”的一環。



客觀地看，特朗普推動“棄烏”，傷及美國與歐洲及印太夥伴的關係，雙方必然少了互信及共同利益。美國試圖繼續在中國周邊拉幫結派、遏制中國，可能陷入孤掌難鳴的境地，“以台制華”將更難得逞。