黎智英認支持美國取消港特殊地位

圖：黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案，在西九龍法院踏入第142日審訊。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月4日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案，昨日（3日）踏入第142日審訊，黎智英繼續接受盤問。控方指黎在《香港國安法》生效後，提議美國政府繼續針對中國實施科技制裁，黎否認，但承認當時是想美國與中國進行貿易談判及討論科技合作時，把香港及中國新疆的人權、法治問題聯繫一起，作為談判條件，並同意美國終止香港特別待遇。控方指黎智英為美國而非香港爭取利益，黎否認。控方完成盤問，辯方明日（5日）開始覆問，預需時一日。控方預計今年6月結案陳詞。＼大公報記者 盛德文



控方就《香港國安法》生效後，黎智英在線上直播節目《Live Chat with Jimmy Lai》、《蘋果日報》的《成敗樂一笑》專欄文章，以及外國訪問節目的內容盤問黎智英。



國安法生效 專欄仍鼓吹制裁



控方指黎倡議外國針對中國實施科技制裁。在2020年11月20日的直播節目中，稱如果美國制裁中國科技的輸出，其他國家需跟隨，將嚴重打擊中國經濟。對談嘉賓、以色列前副總理夏蘭斯基（Natan Sharansky）提出，在蘇聯時期，美國前總統卡特曾下令停止出售部分超級電腦去蘇聯，認為可效此法，針對香港及中國做同樣的事。當時，黎完全同意對方說法，並稱此點十分重要。惟他昨日在庭審中否認提倡外國對中國實施科技制裁。



同年11月29日在《成敗樂一笑》的專欄文章中，提到“特朗普發動貿易戰，禁止輸出高科技和晶片到中國，打擊其經濟，即使不致垮台亦需作重大讓步”，“終極目標是徹底解除中國對世界的威脅”，“專橫的強權將面臨挑戰，走向崩潰”。控方質疑，國安法生效後，黎仍繼續提出並鼓吹對中國實施科技制裁。黎否認，稱只是分析現況及有關後果。控方指黎擔心美國拜登政府不跟隨特朗普政府的強硬對華政策，因而倡議推動拜登政府繼續針對中國實施科技制裁，黎否認。



控方指黎智英於《國安法》生效後三個月內七次提及“科技制裁”議題，在2020年12月6日《成敗樂一笑》專欄文章，黎提到借助境外通訊科技並利用電子資訊反制中國政權，讓“強權面臨挑戰，走向崩潰”。控方問黎是否提倡政權“走向崩潰”，黎否認並指只是分析實況並提出意見。控方另引述“美國若是全面禁制向中國輸出科技和芯片，將沉重打擊其科技研發，窒礙其電子監控的發展”，控方再質疑黎提倡美國繼續針對中國實施科技制裁，黎否認，稱只是純粹推論。



黎智英承認多次在《Live Chat with Jimmy Lai》節目中，提及支持美國把香港及新疆關於人權法治的議題，帶入跟中國的貿易談判中。他想看到這種情況發生，這是他的建議。控方質疑，黎是否就此要求美國採取敵對行動，想中國屈服。黎不同意，指他只是關注香港的自由及人權。他當時同意美國與中國討論科技合作或貿易時，可把香港及中國新疆的人權、自由、法治問題聯繫一起。