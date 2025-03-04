港澳委員陸續抵達　精神抖擻滿懷熱情

圖：全國政協港澳委員3日下午陸續抵達駐地。＼大公報記者蘇雨潤攝（圖片來源：大公報） 中評社北京3月4日電／據大公報報導，早春的北京雖然寒意尚未散盡，但伴隨著2025年全國兩會的腳步日漸臨近，整座城市都沉浸在熱切期盼的氛圍當中。全國政協港澳委員3日下午陸續抵達駐地，一輛輛大巴車整齊的駛入北京華彬費爾蒙酒店，透過窗戶，記者可以看到不少委員的面龐上充滿笑意，那笑容是無聲卻有力的表達，滿含著對兩會的熱切期待。



華彬費爾蒙酒店位於北京朝陽區建國門外大街，距離人民大會堂約六公里。為保障兩會順利進行，目前酒店周邊已經架起護欄，將駐地與旁邊的通行馬路隔開。委員們抵達後，需先向工作人員出示證件，進入酒店大堂後還得通過證件識別與安檢，工作人員嚴謹細致，不放過任何一個細節。



除了大巴車隊，不少委員也乘坐轎車前往駐地，委員們從車上下來的時候都笑意盈盈，有的委員還主動向記者招手致意。親切的互動瞬間拉近了彼此的距離，每一個笑容、每一次招手，都傳遞著對兩會的關切與期待。



在報到的人群中，有兩位委員的相遇格外吸睛。一位乘坐大巴，一位乘坐轎車，不同的行程軌跡卻在駐地匯聚。當他們在栅欄內外目光交匯的瞬間，眼中的喜悅一閃而過，緊接著便急切地招手，那模樣就像久別重逢的摯友，有著說不完的話、道不盡的情。



這份真摯情誼，不單單是委員間的深厚友誼，更是對攜手參與兩會、共商國是最生動的呼應。