貪污投訴　私營機構占七成

圖：四個獨立咨詢委員會昨日回顧2024年廉政公署的工作概況。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月4日電／據大公報報導，負責監察廉政公署（ICAC）各項工作的四個獨立咨詢委員會昨日（3日）回顧2024年工作概況，去年收到2058宗貪污投訴，涉及私營機構占七成，有關政府部門和公共機構的投訴則占三成。各咨詢委員會高度評價廉署在執法、預防、教育和國際合作等方面的反貪成效及突破，例如廉署與競爭事務委員會首次聯合執法搗破貪污圍標集團，保障重大公眾利益。總結去年廉署共檢控207人，當中有119人被定罪。



陳健波：公共機構誠實可信



貪污問題咨詢委員會主席陳健波議員表示，香港整體貪污情況繼續有效受控，去年共接獲2058宗貪污投訴（不包括選舉投訴），按年上升3%；其中有480宗涉及政府部門，按年升6%，但仍低於過去5年的每年平均548宗。



陳健波形容去年香港貪污情況繼續有效受控，公務員隊伍及公共機構整體誠實可信，私營企業亦享有廉潔公平的營商環境。值得一提的是，具名投訴占整體投訴71%，顯示市民繼續信任和支持廉署。



私營機構方面，去年共接獲1438宗貪污投訴，占整體七成。錄得最多貪污投訴的三個界別為樓宇管理業、建造業和金融及保險業，分別錄509宗、190宗及140宗。其中，建造業投訴數字按年大幅上升四成五，引起社會各界及廉署的關注。年內，廉署便與競委會首次聯合執法，成功搗破一個涉嫌透過貪污和圍標手段，以操控樓宇維修工程招標程序的新冒起犯罪集團。



去年檢控207人 119人定罪



政府部門方面，錄得最多貪污投訴的三個界別為警隊、懲教署和食環署，分別錄108宗、44宗及40宗。當中懲教署投訴數字按年多一倍，情況令人關注。陳健波說，去年涉及懲教署的44宗貪污投訴有10宗是署方主動轉介，目前並未有檢控個案，可見貪污情況未必變得嚴重。至於公共機構方面，則有140宗，占比依次為醫管局、港鐵和馬會。



總結去年廉署共檢控207人，涉及104宗案件，有119人被定罪。其中，有16名公務員涉及貪污或其他罪行被檢控，而轉介相關決策局、部門考慮紀律處分及行政處理的政府人員則有64人。