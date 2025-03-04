香港仔隧道或加價　業界憂替代路線擠塞

圖：香港仔隧道收費已經超過30年未有調整。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月4日電／據大公報報導，新一份財政預算案提出，政府將檢視各條政府隧道及主幹道收費。運輸及物流局局長陳美寶昨日（3日）舉例，香港仔隧道收費已有超過30年沒有調整，目前有替代路線，即使調高收費，也不會出現擠塞，可達到分流效果。不過，中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指出，替代路線薄扶林道彎多路窄，增加車流有機會引致塞車。



陳美寶表示，目前全港十八條政府隧道，衹有八條收費，香港仔隧道和城門隧道已有超過30年沒有調整收費，目前部分隧道有了替代路線，即使調高收費，也不會出現擠塞，可達到分流效果，會以用者自付和公共交通工具優先原則考慮。



翻查運輸署資料，目前不設收費的十條政府行車隧道，包括：將軍澳隧道、啟德隧道、長青隧道、南灣隧道、觀景山隧道及機場隧道、中環及灣仔繞道隧道、龍山隧道／長山隧道、屯門─赤鱲角隧道、將軍澳─藍田隧道；另外，香港仔隧道和城門隧道劃一收費五元，獅子山隧道、尖山隧道及大圍隧道則收費八元。



另外，大老山隧道和大欖隧道收費區採用非劃一收費；三條過海隧道，即海底隧道、東區海底隧道和西區海底隧道則採用“不同時段不同收費”方案。



以港島南區西部為例，目前對外交通主要依靠路面交通工具，香港仔隧道以外的替代路線，薄扶林道和域多利道是連接該區至中西區的主要道路，不少巴士及小巴會取道這兩條道路。



中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，政府面對財赤，以“用者自付”和“公共交通工具優先”原則，實屬無可厚非，但如果各條政府隧道及主幹道調整收費，由免費變成收費或加價，必定對駕車人士和職業車司機帶來負擔，期望政府審慎考慮。



李耀培表示，以香港仔隧道為例，目前收費五元，若然加價至八元或十元，仍屬勉強可以接受，如果加幅更高，部分駕駛者或會改行“替代路線”，薄扶林道彎多路窄，較大機會引致塞車。