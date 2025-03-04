烏茲別克斯坦塔什干舉辦手工藝品春季展會

這是3月2日在烏茲別克斯坦首都塔什幹舉行的手工藝品春季展會上拍攝的手工藝品。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月4日電／據新華社報導，當日，烏茲別克斯坦首都塔什干舉辦手工藝品春季展會，來自烏茲別克斯坦各地的手工藝人前來展示種類豐富的精美手工藝品。烏茲別克斯坦政府會定期舉辦此類展會，為當地手工藝人提供展示和銷售作品的平台，助力傳統手工藝的傳承與創新。

