《哪吒2》是中國文化實力提升縮影

3月1日，一名小朋友在位於武漢市江夏區黃龍山路地鐵口的主題墻前拍照。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月4日電／据新华社报道，內地國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）登頂全球動畫電影票房榜，引發持續關注。該片2月22日在香港公開上映。香港演藝學院署理校長、英國人文國端近日觀看影片後表示，這部電影票房的成功反映了全球對中國文化的日益關注，是中國文化軟實力提升的縮影。



文國端博士畢業於蘇格蘭皇家音樂學院，曾領導多個藝術機構的課程發展。他說，這部電影植根於中國民間神話，是一部適合全年齡段觀眾的作品。“我對這部電影在香港的受歡迎程度感到非常驚訝。有很多家庭觀眾觀看，真是太好了。” 他說，影片能夠吸引三代同堂的家庭觀眾，展現了跨代際的文化共鳴。



他認為，《哪吒2》引人注目的特點之一，是將中國傳統元素與現代敘事技巧相結合。影片富含奇幻色彩，包含了神、魔、龍等元素，並運用先進的動畫和視覺效果，使這些元素煥發出新鮮感和創新性。這種傳統與創新的結合，創造了獨特文化產品，吸引了國內外觀眾。



擁有音樂教育背景的文國端對影片中的音樂也贊不絕口。他說，片中的配樂巧妙地將中國傳統音樂元素與西方交響樂相融合，營造出宏大而富有感染力的音效氛圍。這種東西方藝術的交融，不僅提升了影片的藝術表現力，也為觀眾帶來了全新的文化體驗。



文國端說，電影在一些知名影評網站獲得高分，反映了全球對中國文化的日益關注。他表示，影片能夠“捕捉各地觀眾的想象力”，表明中國文化正在以新的方式受到全球觀眾的關注。



文國端認為，《哪吒2》的商業成功不僅反映了中國電影市場的繁榮，也彰顯了中國文化產業的強勁活力。“觀眾願意為這樣的文化體驗買單，說明中國的消費市場和文化產業正在蓬勃發展。”



文國端認為，通過《哪吒2》這樣的作品，中國文化正在以更加自信的姿態參與全球文化交流。



“看了《哪吒2》，我對更多中國電影產生了濃厚的興趣。”文國端說，隨著中國文化產業的不斷創新與發展，會有更多《哪吒2》這樣的作品在國際舞台上大放異彩。