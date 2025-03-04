國資委印發規則規範企業國有資產交易行為

中評社北京3月4日電／據新華社報導，記者3日從國務院國資委獲悉，為進一步完善企業國有資產交易制度，提升國有資產流轉配置效率和規範性，近日，國務院國資委修訂印發了《企業國有資產交易操作規則》。



此次規則修訂完善了企業國有資產交易操作規範內容，新增國有企業增資、國有企業實物資產轉讓的規範性操作流程及原則，填補了相關制度空白，促進各類資產規範交易，有效防範國有資產流失。



聚焦全面提高資源流轉配置效率，規則充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，進一步優化交易流程、壓縮交易周期、降低交易成本。例如，規則明確企業增資過程中投資方遴選要點、細化明確交易項目降價方式、縮短相關項目信息披露時間等，促進企業國有資產順暢流動、優化配置。



在有效保障交易相關各方權益方面，規則充分體現公開、公平、公正交易的原則，明確了企業國有資產交易行為從決策批准、信息發布到交易完成過戶的主要流程，交易合同條款的基本內容，以及交易過程中涉及的關聯人迴避、名稱字號使用、保密義務、檔案留存等相關要求，明晰交易各方權利義務，提高操作的規範性與效率，確保各方合法權益得到有效保障。



據瞭解，規則自印發之日起施行。下一步，國務院國資委將加強對規則的解讀宣貫，促進企業國有資產規範順暢流轉、資源配置效率持續提升。



