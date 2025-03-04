上月製造業採購經理指數高　經濟水平回升

中評社北京3月4日電／據人民網報導，國家統計局3月1日發布數據顯示，2月份，製造業採購經理指數（PMI）明顯回升，為50.2%，非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別升至50.4%和51.1%。專家表示，三大指數均位於擴張區間，中國經濟景氣水平總體有所回升。



製造業PMI重返擴張區間



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河介紹，2月份，隨著春節後企業陸續復工復產，生產經營活動加快，製造業PMI明顯回升，比上月上升1.1個百分點，重返擴張區間。



——產需指數雙雙回升。生產指數和新訂單指數分別為52.5%和51.1%，比上月上升2.7和1.9個百分點，均升至擴張區間，製造業產需明顯改善。“從行業看，有色金屬冶煉及壓延加工、通用設備、電氣機械器材等行業兩個指數均位於54.0%及以上，相關行業產需釋放較快。”趙慶河說，“在產需恢復的帶動下，企業採購意願增強，採購量指數為52.1%，比上月上升2.9個百分點。”



——價格指數繼續上升。主要原材料購進價格指數為50.8%，比上月上升1.3個百分點，製造業原材料採購價格總體水平有所回升。



——大型企業PMI重回擴張區間。春節後大型企業復工復產進度較快，景氣水平明顯回升，大型企業PMI為52.5%，比上月上升2.6個百分點。



——重點行業PMI不同程度上升。裝備製造業和高技術製造業PMI分別為50.8%和50.9%，比上月上升0.6和1.6個百分點，均位於擴張區間。



中國物流信息中心分析師文韜表示，分項指數變化顯示，春節過後，製造業較快復工復產，市場需求普遍回升，生產採購活動明顯增長，原材料價格有所回升，產成品價格降勢收窄，大型企業支撐作用穩步加強，企業預期較為樂觀，製造業整體向好回升。