國開行：強化職能定位提升服務國家戰略質效

中評社北京3月4日電／據新華社報導，起重機鐵臂起落，穩穩“抓”起管道，準確移至預定位置……一年之計在於春，南粵大地，環北部灣廣東水資源配置工程建設者們正搶抓大好春光，加緊開挖隧洞、鋪設管道等工作。國家開發銀行2024年向這一重大水利工程項目發放首筆中長期貸款，為加快推進工程建設提供資金保障。隨著工程“進度條”不斷刷新，有力帶動了相關建材、工程設備、智能信息化設計等企業研發投入和生產製造，有效促進擴大內需和產業鏈循環暢通。



2024年，國開行深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，深入踐行金融工作的政治性、人民性，堅持把服務實體經濟作為根本宗旨，強化職能定位，聚焦主責主業，全力支持重大戰略、重點領域和薄弱環節，保持信貸穩定增長，積極助力經濟回升向好。過去一年，國開行新增人民幣貸款7000億元，統籌增量和存量回收再貸資源，全年支持實體經濟發放本外幣貸款2.94萬億元。



發揮好服務基礎設施的主力銀行作用



2024年，國開行聚焦基礎設施銀行核心職能，不斷完善覆蓋基礎設施規劃、設計、建設、運營、維護、更新等各環節的服務和產品體系，創新投融資模式，持續提升金融服務質效。過去一年，國開行向網絡型、產業升級、城市、農業農村、國家安全五大基礎設施領域發放貸款1.53萬億元，基礎設施投融資餘額占比進一步提升。



夯實重大工程資金保障，服務擴大有效益的投資。國開行積極落實各項存量政策和一攬子增量政策，加大中長期融資支持力度，全力服務“十四五”規劃102項重大工程、跨省跨流域重大項目、“兩重”項目和“兩新”政策實施，服務區域重大戰略和區域協調發展戰略實施。



我國“八縱八橫”高鐵網骨幹通道之一——沿江通道建設正加快推進。國開行總分行強化多層級對接，向滬渝蓉高鐵武漢至宜昌段發放首筆中長期貸款，密切跟蹤對接上海至南京至合肥高鐵、合肥至武漢高鐵、成渝中線高鐵等進展和融資需求，全力做好金融服務。待這條全長2100公里的大通道建成後，將有效串聯長三角城市群、長江中游城市群和成渝雙城經濟圈，有力支撐長江經濟帶高質量發展。