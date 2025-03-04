美陷滯脹危機　衝擊美元資產

市場憂美通脹上升，拖累經濟，華爾街股市或轉勢向下。（大公報） 中評社香港3月4日電／近月美國經濟及企業業績呈現急速轉壞跡象，包括服務業PMI指數陷入收縮狀態、消費信心下降、通脹預期創30年新高及沃爾瑪發銷售放緩預警等，顯示特朗普政府關稅政策已傷及自身經濟，陷入滯脹危機，美元資產面臨更大沽售壓力。



大公報報導，踏入2025年，美股、加密幣在震蕩中回落，投資者紛紛減持風險資產。即便特朗普推動加密幣納入儲備，但要落實存在很多變數，相信比特幣調整之勢已告形成。同時，美科技股光環開始褪色，上升引擎突然“死火”，美股三大指數跑輸全球指數，其中一直引領升市的科技股大幅走樣，納斯達克指數過去一個月不升反跌，今年由升轉跌，預示華爾街股市轉勢向下。



愈來愈多投行、對衝基金看淡美經濟前景，對衝基金Steve Cohen認為美經濟正面對連串不利因素，包括關稅、移民政策收緊、政府削減財政支出等，都會衝擊經濟，預期今年下半年經濟顯著下行，增幅放慢至1.5%，市場可能大幅回調。種種跡象顯示，當前美國經濟不對勁，陷滯脹危機。



特朗普政府擬對全球進口汽車、半導體、藥物加征關稅，還可能對中國製造船舶的貨物運輸徵收費用，這樣無助支撐美國造船業、航運業，並必定大增運輸成本，最終轉嫁上美國消費者身上，令通脹上升勢頭更猛，繼而拖累經濟。美國密歇根大學消費者信心指數2月份降至64.7，較之前一個月大跌10%，而2月美國服務業指數初值意外跌至49.7，處收縮狀態。



通脹持續高企 消費力受損



調查顯示，美國消費者預期關稅政策下通脹上升，未來五年通脹率將高企於3.5%水平，為1995年以來最高，通脹加劇對消費的負面影響不容低估。由於美國經濟主要增長動力來自消費、服務業，上述數據預示美經濟逐步下行。



沃爾瑪發預警 零售業堪憂



美國滯脹危機加劇，消費信心下降，已從美國企業業績反映出來。近日零售巨頭沃爾瑪對銷售展望遜市場預期，預警銷售增長放緩，直言通脹打擊消費活動。因此，美國零售業滑坡，估計沃爾瑪並非單一例子。通脹迅速升溫下，美企業績表現遜預期，股市應聲下跌。股神巴菲特也罕有地對關稅政策作出評論，直指懲罰性關稅引發通脹，難怪股神也不敢增持美股，寧願繼續持有3300多億美元現金。值得留意的是，巴菲特在去年底將兩只標指ETF清倉，而摩根大通首席執行官戴蒙則進一步沽出手上摩通股份，本月中減持近80萬股，涉資2.3億美元。



美國正面對滯脹危機，投資及消費持續不振，經濟下行速度可能比預期更急，增加美元資產價格下行壓力。