“中國式民主是真實的、充滿活力的民主”

中評社北京3月4日電／據人民網報導，中共十八大以來，中國不斷深化對民主政治發展規律的認識，全過程人民民主在中華大地展現蓬勃生機和強大生命力，使人民當家作主更好體現在國家政治生活和社會生活之中。接受記者採訪的國際人士認為，全過程人民民主是“中國之治”的重要制度保障，中國國家治理體系和治理能力現代化水平不斷提升，對其他國家具有重要啟示和借鑒意義。



“根據民眾的反饋及時調整政策，提高了治理的有效性”



小智治事，大智治制。從“小院議事廳”到“屋場懇談會”，從線下“圓桌會”到線上“議事群”，從人大代表堅持問需於民、問計於民，到政協委員參與基層協商解決急難愁盼問題……完整的制度程序和完整的參與實踐，使全過程人民民主從價值理念成為扎根中國大地的制度形態、治理機制和人民的生活方式。



隨著藍色火焰躍動，浙江省杭州市黃湖鎮青山村溫州廠區塊近日正式告別“煤氣罐時代”，成為全鎮首個實現管道燃氣入戶的區域，村民年均用氣成本直降60%。從燃氣入戶到公共配套全面升級，在此常住的德國籍居民妮可見證了民主協商機制給當地帶來的變化。每月最後一個周六，青山村村民、人大代表、社會組織代表等齊聚一堂，圍繞村莊發展共商共策。“政府認真傾聽人民的困難和需求。”妮可說，在議事會上誕生的各類公共服務相關建議，經過青山村線上線下雙軌協商平台落地生根，催生出塔邊市場、大草坪公園、生態步道等多項民生工程，構建起覆蓋全年齡段的公共服務網絡。



長期生活在雲南省大理白族自治州喜洲鎮的美國人布萊恩·林登，同樣在參與中感受到中國民主實踐帶來的好處。林登說，在喜洲，如何規劃村內道路、如何開發利用傳統民居等都由村民共同決定。“我還關注到，政府充分聽取當地民眾關於保護洱海的好建議好辦法。在大家共同努力下，近年來洱海的水質有了明顯改善。”



“政府拓展聽取公眾意見的渠道，為普通民眾參與社會治理提供了有效途徑。”來自斯裡蘭卡的蘇噶特觀察到，民眾可以通過政府留言板，12345、12315熱線等反映情況或問題，之後會迅速得到反饋。中國許多地方還通過開發應用程序為民眾提供實時公共服務。“當大家看到自己的想法變成政策修改完善的依據時，參與感和對政府的信任度都會得到提升。”