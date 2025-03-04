香港樓市步入小陽春　新盤交投料倍增

中評社香港3月4日電／大公報報導，據世紀21 Q動力總經理楊永健分析說，早前香港特區行政長官一再以Super March來形容今年的3月，將有多項大型國際盛事會接連舉行，當中包括世界格蘭披治桌球大賽、LIV Golf等，預計在此帶動下，香港上半年可吸引84萬旅客訪港，帶來33億元消費額，同樣剛公布的財政預算案亦為樓市打造Super March，今個月的新盤市場肯定熱鬧。



在剛過去的周六、日，新盤銷售已超越440夥，幾乎等同於去年8月整個月的新盤銷售，因應今個月尚有多個大型新盤登場，保守估計今個月新盤銷售可突破2000夥，再創過去11個月以來的第二高。



細價樓受惠降印花稅



當然，今年樓市銷情與去年同期仍有一定的距離，去年3月在樓市全面撤辣的帶動下，整月售出4172夥，是一手新例實施以來的單月新高。



今年財政預算案提出，將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，令樓價400萬元的住宅單位印花稅由原來6萬元降至100元，同時間成交價為400萬至432萬元以下的物業，印花稅亦會稍稍回落，措施即日生效，特區政府預計可惠及約15%物業成交個案，特區政府收入將每年減少約4億元。



無可否認，新措施肯定會吸引不少上車客及收租客入市。由於現時市場上不少的開放式單位、一房，甚至有少量的兩房成交價亦在400萬元以下，同時間市場上絕大多數的車位都在400萬元以下，因此細價樓以至車位的成交肯定受惠。



根據土地註冊處數字，2024年價值300萬至低於400萬元的住宅成交錄得7623宗，占整體住宅成交約14%，相信今年的細價樓以至車位的成交肯定大幅增加，預期今年400萬元以下成交個案將會增加至超越兩成以上。



農曆新年長假期之後，樓市已經步入小陽春，再加上細價樓印花稅調整至100元，今個月新盤銷售隨時較上月倍升。同時間，減印花稅之後，多個細價樓屋苑成交顯著增加，相信今個月二手交投可望重上4000宗以上的高位，樓市旺市重臨，用家宜加快入市步伐執平貨。