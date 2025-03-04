四年制醫科第二學位　港大中大新學年推出

香港大學醫學院及中文大學醫學院昨日分別宣布，將於新學年推出四年全日制內外全科醫學士課程第二學位。（大公報） ﻿ 中評社香港3月4日電／大公報報導，香港大學醫學院與中文大學醫學院昨日分別宣布，將於新學年推出四年全日制內外全科醫學士課程第二學位入學途徑，讓持有學位人士報讀。兩個課程首年學額都是25個，預計首批新生於今年9月入學。其中港大現正接受報名，截止申請日期為6月20日，並將於下周三舉行入學資訊講座。



香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星表示，香港社會正面對人口老化、醫療人手不足的挑戰，加快培訓人才成為當務之急。中大醫學院院長趙偉仁教授強調，有嚴謹的收生程序及機制，會以同一標準評核所有學生的成績和表現。



港大表示，新課程的第一年提供密集式的臨床前培訓，第二至第四年專注於臨床訓練，學生將與六年制MBBS課程的同學一起接受沉浸式臨床訓練。循新途徑入學的學生在完成第一年課程後，可跟隨“世界級學者”參與頂尖研究項目或增修港大醫學院獨有的一年制醫學研究碩士（MRes［Med］）課程，於五年內獲取兩個學位。



劉澤星表示，學院過往擁有取錄第二學位學生入讀MBBS課程的經驗，以去年為例，學院便收到約300名持有本科學位的人士申請報讀MBBS課程。他指出，全球多所頂尖醫學院已開辦四年制醫科第二學位課程，包括英國劍橋大學和牛津大學，港大醫學院參考以上大學的課程設計及成功經驗，同時從現有六年制MBBS課程取錄的第二學位學生中得到啟發，透過多元收生助醫學院持續發展。



供持學位人士報讀



劉澤星續指，“已擁有首個學位的同學具備本科深厚學術知識，有助將不同學科知識融入醫學教育發展，促進跨學科交流和知識整合，擴闊同學視野及未來事業發展空間。香港社會正面對人口老化、醫療人手不足的挑戰，加快培訓人才成為當務之急，新課程為有志從醫的人士開辟新途，進一步壯大及豐富醫療系統及臨床研究的人才庫。”



新課程亦提供全方位臨床訓練及多元化的實踐機會。他強調，港大醫學院著重臨床培訓，並擁有強大的教學醫院網絡和完善軟硬件配套，修讀新課程的同學將獲安排在本港及大灣區其他城市的公私營醫院，進行為期三年的臨床培訓。

