倫敦峰會對解決烏克蘭危機有何影響

這是3月2日在英國首都倫敦拍攝的峰會現場。（圖片來源：新華網） 中評社北京3月4日電／據新華網報導，十餘個歐洲和歐盟國家，以及烏克蘭和加拿大的領導人2日在英國倫敦舉行峰會，就烏克蘭危機和歐洲防務問題進行討論。



峰會為何在英國舉行？隨著美歐在烏克蘭危機上分歧凸顯，歐洲能否走出自主防務困局？美烏關係向何處去？



峰會為何在英國舉行



英國首相斯塔默曾多次表示，捍衛烏克蘭的安全就是捍衛英國和歐洲自己的安全，將烏克蘭問題放置在確保本國安全的同等位置之上。斯塔默此前提出，英國準備在必要時向烏克蘭派遣部隊。



在美國外交政策不確定性增加的背景下，斯塔默在2日的峰會上表示，作為歐洲主要大國，英國日益認識到與歐盟加強夥伴關係的重要性，在重大戰略安全上需要獲得歐洲盟友的支持，而不是在一旁觀望等待。



英國輿論認為，脫歐之後，英國獲得游離於歐盟之外進行外交斡旋的主動權。英美關係有特殊性，美烏領導人在白宮發生爭吵後，英方試圖為雙方“降溫”，努力扮演“中間人”的角色。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫3日說，歐洲國家領導人在倫敦召開峰會並宣布繼續增加對烏克蘭提供軍事援助，“不是為了實現和平，而是為了繼續戰爭”。



歐洲能否走出自主防務困局



英媒稱，此次倫敦峰會也是歐洲尋求在烏克蘭危機中主導外交努力的一次嘗試。英國《衛報》文章說，在對“烏克蘭和平協議”產生真正影響之前，歐洲還有很多事情要做。



英國伯明翰大學教授約翰·布賴森表示，歐洲正逐步形成更具整合性的安全觀，並由歐洲自身主導，而不是單純依賴美國。倫敦政治經濟學院教授伊恩·貝格說，歐洲各國意識到，美國可能不再是他們可以依賴的夥伴，歐洲必須迅速明確自己的立場。