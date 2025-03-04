第七屆海峽兩岸文昌文化活動在梓潼縣舉行

3月2日，第七屆海峽兩岸文昌文化交流活動在四川省綿陽市梓潼縣七曲山風景區盛大開幕。（圖片來源：四川省人民政府台灣事務辦公室） 中評社北京3月4日電／3月2日，第七屆海峽兩岸文昌文化交流活動在四川省綿陽市梓潼縣七曲山風景區盛大開幕。四川省政協常委、港澳台僑和外事委員會主任鐘家霖，省政協委員、港澳台僑和外事委員會副主任羅治平，四川省人民政府台灣事務辦公室副主任劉浩，綿陽市委常委李南希，綿陽市人民政府副市長黃波，東莞台商子弟學校董事長葉宏燈，南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢，以及四川省、綿陽市、梓潼縣有關部門負責人，兩岸文化專家學者、文昌宮觀代表、台商代表、兩岸師生等200餘人參加活動。



活動由四川省人民政府台灣事務辦公室、綿陽市人民政府主辦，綿陽市人民政府台灣事務辦公室、梓潼縣人民政府承辦，以“中華文昌 弘德崇文”為主題，融合研學、文化、旅遊、學術、經貿等系列活動，旨在增進兩岸同胞對中華文化的認同，厚植血脈相連的深情厚誼，搭建川台交流合作平台，助力兩岸交流合作、融合發展。



劉浩在致辭中指出，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。四川是中華文明的重要發祥地之一，孕育了豐富多元、歷久彌新的巴蜀文化。四川一直重視文化根脈與人文精神的傳承。兩岸共同紀念文昌，慎終追遠，就是讓中華文化在兩岸薪火相傳，生生不息。歡迎更多台灣同胞來到四川，來到綿陽，共同弘揚中華文化，促進同胞心靈契合。他表示，當前四川依托諸多國家戰略與區位優勢，實現經濟高質量發展，已從“內陸盆地”變成了“開放前沿”。歡迎更多台灣同胞主動參與到中國式現代化的四川建設中來，攜手合作、共享紅利。



黃波致辭表示，綿陽擁有獨具特色的資源禀賦，匯聚多重叠加的戰略機遇，正深入實施科技創新賦能行動、改革開放深化行動等“八大行動”，發揮中國科技城優勢加快建成省域經濟副中心，呈現出生機勃勃的發展態勢和無限美好的發展前景。歡迎台灣同胞和各界朋友走進綿陽、瞭解綿陽，來綿陽品文化、攬勝景、謀發展，攜手開創更加美好的未來。