富權：“精準被罷免”VS柯建銘賴清德唱雙簧

中評社香港3月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：“精準被罷免”VS柯建銘賴清德“唱雙簧”。以下為文章內容。



台灣地區“中選會”繼上週公布有十九件全屬中國國民黨的“立委”罷免案通過第一階段審議後，昨日再次公布十三件“立委”罷免案通過第一階段審議，而且也全部是針對國民黨籍“立委”。至此，正式進入罷免連署第二階段的“立委”共有三十二位，佔國民黨“區域立委”總數的百分之八十八。雖然尚未至於民進黨黨團總召柯建銘揚言的“全面大罷免”，但也八九不離十了。



據瞭解，最新一波十三位進入第二階段罷免連署的國民黨籍“立委”包括：林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯。而上週已正式進入第二階段罷免連署的十九位國民黨籍“立委”則是王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁。



而與此同時，“中選會”昨日公佈的未通過第一階段罷免“立委”審議名單有三人，他們是：吳思瑤、吳沛憶、陳瑩，均為民進黨籍。再加上上週公佈的未能通過第一階段審議的九名民進黨籍“立委”伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇，共有十二名民進黨籍“立委”未能通過第一階段罷免審議。



儘管說，發起罷免民進黨籍“立委”的國民黨青年團體，依法可以在十天內補件（以一次為限），而且罷免民進黨“立委”吳思瑤的團體“地動刪瑤”吸取教訓，利用周末加開定點連署站，週末兩日已收到三千多份連署書，加大了“保險係數”，即使是“中選會”從雞蛋裡挑骨頭，再次以百分之四十的“剔除率”予以剔除，相信“仇恨值”最高的吳思瑤，可以進入罷免的第二階段連署。但也“僅此而已”，充其量再加上“仇恨值”也較高的吳沛憶等少數幾人。尤其是黨主席朱立倫親自“點名”要“精準罷免”的民進黨籍“原住民立委”伍麗華、陳瑩，因為“原住民立委”的選區較為廣闊，人口疏落，要徵集足夠的罷免連署書頗不容易，因而可能會演變成“粗略罷免”。反之，國民黨籍“立委”卻是“精準被罷免”。

