特朗普稱無法“容忍”澤連斯基

中評社北京3月4日電／據新華網報導，針對烏克蘭總統澤連斯基稱結束俄烏衝突的協議“非常非常遙遠”，美國總統特朗普3日在社交媒體上發文稱，這是澤連斯基發表的“最糟糕聲明”，“美國對此不會容忍太久！”美國媒體當天報導，美方已暫停對烏軍事援助。



據美國媒體報導，特朗普下令暫停對烏克蘭所有軍事援助，直到他確定烏克蘭領導人表現出對“達成俄烏和平協議的誠意”。



美國彭博社援引美國國防部一名匿名高級官員的消息報導說，根據這項由特朗普發出、由美國國防部長赫格塞思執行的命令，所有尚未運抵烏克蘭的美國軍事設備都將暫停交付，包括正由空中和海上運往烏克蘭的武器，以及已抵達波蘭境內並準備運往烏克蘭的武器。



特朗普當天早些時候在社交媒體上寫道，只要能獲得美國支持，澤連斯基就不想要和平。他說，歐洲國家領導人在同澤連斯基的會晤中直截了當地表示，沒有美國支持，他們無法完成這項工作，“從向俄羅斯展示力量的角度看，這可能不是一份好聲明”。



特朗普當天在白宮對在場記者談及俄烏衝突時表示，“可能有些人不想達成協議，如果有人不想達成協議，我認為那個人不會在這裡待太久。用不了多久，人們將不再聽他（說的話），因為我相信俄羅斯想達成協議，我相信烏克蘭人民一定想達成協議。”



澤連斯基3日在社交媒體上表示，烏方正與美國和歐洲夥伴合作，“非常希望在通往和平的道路上獲得美國的支持。需要盡快實現和平”。此前一日，澤連斯基稱結束俄烏衝突的協議“非常非常遙遠”。



2月28日，澤連斯基到訪美國白宮並與特朗普會面，雙方發生激烈爭吵，未簽署烏克蘭向美國提供礦產資源開採權的協議。