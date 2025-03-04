港力拓創科　增金融中心競爭力

香港繼續發展優勢產業，特別是鞏固提升香港國際金融中心地位之外，並注重增加香港金融市場的科技含量。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月4日電／據大公網報導，香港特區政府新一份財政預算案於上周三（2月26日）發表，介紹2025年特區政府財政收支重點方向。圍繞香港施政報告規劃，財政預算案在支持創新科技等領域發布多項措施，提高香港資本市場的科技含量，鞏固提升香港國際金融中心地位，並通過金融賦能，支持國際創新企業和人才以香港為平台開展業務，促進實現金融服務和創新科技的協同發展。



2025年年初以來，香港資本市場投融資活動出現明顯改善，境內和國際投資者信心增加。從主要股指表現來看，2025年前兩個月（截至2月27日），恒生指數累計上漲18.2%，而恒生科技指數上漲31.6%，表現位居全球領先；香港股票市場總市值增加了5.1萬億港元，恢復至略超40萬億港元的水平；港股日均成交金額超過2100億港元，而去年同期為923億港元。



匯聚科企 吸引投資者



資金方面，南下資金累計淨流入2665億港元，同時國際被動投資基金也在淨流入香港股票市場。在美聯儲暫緩減息，外部挑戰競爭依然嚴峻的情況下，香港資本市場能夠實現開門紅，背後主要支撐是隨著中國企業在人工智能、高端製造、人形機器人等關鍵領域的技術突破，國際投資者對中國經濟創新轉型的信心增強；又由於香港資本市場在不斷改革上市制度，增強對科技企業適配程度後，已經成功匯聚了較多創新科技企業，因此得到了市場投資者的青睞，帶動了香港資本市場近期﻿復甦。



過去一年間，人工智能等新技術變革正在以更快的速度影響全球經濟和社會運行，相應地影響國際資金配置和資產價格表現；未來國際創新格局的動態調整將繼續影響國際金融中心之間的競爭。新財政預算案與時俱進，在強化財政整合的情況下，仍努力增加對創新科技重點領域的投入，體現了香港推動產業轉型升級，挖掘經濟新動能的決心。



與此同時，新財政預算案將繼續發展香港優勢產業，特別是鞏固提升香港國際金融中心地位，在證券及衍生品市場、固定收益市場、資產管理市場、離岸人民幣中心業務、黃金及大宗商品和虛擬資產等細分領域均提出具體舉措，並注重增加香港金融市場的科技含量。這些具體舉措不僅有助於提高香港金融市場競爭力，而且也體現了金融為創新科技賦能，促進金融資本與科技創新相互促進的政策思路。