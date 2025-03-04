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阿拉伯多國外長會晤籌備阿拉伯國家緊急峰會
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2025-03-04 11:12:59
中評社北京3月4日電／據新華網報導，阿拉伯多國外長3日在埃及首都開羅舉行一系列雙邊會議，為定於4日舉行的阿拉伯國家緊急峰會做準備。
根據埃及外交部當天發表的多份聲明，幾場外長雙邊會議重點討論阿拉伯國家反對將巴勒斯坦人趕出家園，並強調迫切需要迅速重建加沙地帶，包括提供人道主義援助和立即開始早期恢復工作，如清除瓦礫和重建基礎設施，同時確保巴勒斯坦人留在加沙。
會議還強調應採取協調一致的區域和國際行動，以保證全面執行停火協議，並稱之為在“兩國方案”基礎上持久全面解決巴勒斯坦問題“關鍵的第一步”。
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