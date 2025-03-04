新世界持續減債　目標6.94元

中評社北京3月4日電／據大公網報導，新世界（00017）上周五公布2024／25財年中期業績，截至去年底止6個月，收入近168億元，毛利66.8億元，核心經營溢利44.2億元。期內，香港和內地物業發展收入分別17.3億及66.4億元；香港和內地合約銷售額分別約52億元和75億人民幣，管理層更調高內地合約銷售額全年目標至140億人民幣。香港物業投資收入16.2億元及分部業績為12億元；內地物業投資收入9.4億元，分部業績為5.6億元。



新管理層加入 料提升運營效率



交銀國際發表研報指出，新世界業績符合市場預期，認為新管理層的加入有望提升運營效率，給予正面評價。



市場一直關注集團的成本及債務控制。中期業績報告顯示，期內，資本支出和行政及其他營運費用分別按年減少約35%及9%，顯示成本控制理想。



財務方面，於去年底，集團的可動用資金合共約340億元，包括現金及銀行結餘約220億元，可動用的銀行貸款約120億元；短期債務及總債務半年減少94億元及51億元，顯示債務控制得宜。



再融資計劃進展順利



據集團管理層表示，已採取多個舉措去優化經營及財務結構，包括優化組織架構、提升管理效率、大刀闊斧減少資本支出（資本支出按年下降35%至49億元）及營運支出，降低內部營運成本等。而且，採用多元化融資渠道並保持通暢，再融資計劃進展順利：於去年下半年，集團成功完成約177.6億元的現有銀行貸款再融資。



交銀國際指出，新世界發展上半財年淨負債水平保持穩定。展望今年，計劃通過加快銷售、釋放資產價值、出售非核心資產等措施，進一步優化現金流並降低負債水平。該行認為，集團的市淨率約0.07倍，顯著低於行業平均水平（0.3－0.4倍），反映了市場對其負債的擔憂。預期樓市﻿復甦，公司估值可能獲得重估。基於資產淨值估算85%折讓，給予目標價6.94元，並維持“買入”評級。