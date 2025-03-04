消費刺激或加碼　攜程逢低吸納

中評社北京3月4日電／據大公網報導，受美國加關稅衝擊，上周五恒指受周邊利淡拖累回調3.3%，科技股成重災區，恒生科技指數一度跌超6%。短期市場情緒趨弱，但伴隨兩會開幕，政策預期強化下消費板塊或成避風港。攜程集團（09961）作為大消費領域稀缺的全球化OTA龍頭，年初以來股價回調超20%，估值已回落至2025年Non－GAAP（非公認會計準則）市盈率15倍的歷史低位。結合其穩健的業績增長、國際化突破及高額股東回報計劃，調整或為長期投資者提供布局窗口。



Trip.com訂單增逾70%



攜程2024年第四季度及全年財報顯示出收入增長強勁，第四季營收127.4億元（同比增長23.4%），全年營收534億元（同比增長20%），利潤結構優化：全年Non－GAAP淨利潤180億元（同比增長38%）。



集團第四季業務多點開花，其中住宿預訂（第四季收入同比增長33%）：高附加值產品占比提升，中國內地中高端酒店護城河加固；國際業務收入占比提升至14%，出境酒店及機票預訂量恢復至2019年同期的120%（行業平均僅30%－40%），Trip.com訂單同比增超70%。



市場對攜程的主要擔憂集中於利潤率的階段性調整，主因Trip.com低利潤率業務占比提升及海外市場擴張投入（第四季銷售費用率同比增加3.9個百分點）；當前國際OTA市場滲透率仍低（尤其歐洲、亞太），攜程以“規模優先”策略搶占份額，短期利潤換空間符合長期邏輯。在用戶習慣養成後，貨幣化率及利潤率有望逐步爬升。



攜程的短期陣痛是全球化進階的必經之路，其“內生穩健＋外延擴張”的雙輪驅動模式，在消費﻿復甦與出境潮中占據稀缺卡位。對於長期投資者而言，股價回調恰是布局優質資產的時間窗口。若國際化戰略兌現，攜程有望從中國龍頭躍升為全球旅遊生態級平台。



公司回購計劃提速