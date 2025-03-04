減持科技股　伺機加倉高息內銀

中評社北京3月4日電／據大公網報導，昨日為3月股市首個交易天。恒指甫開市即反彈，最高升至23405點，漲464點，不過高處卻乏承接，指數緩緩回落，下午一度不升反跌，低見22861點，跌80點，收市報23006點，升64點（0.28%），全日總成交銳降至3018億元，較上周五少1044億元。



可以一談者有四。一是新上市的蜜雪集團（02097）首日掛牌，大漲43%，申請中簽者無不笑逐顔開。二是新世界（00017）業績公布後為市場人士受落，初段見4.86元低位，之後就大幅抽高，收5.36元，升11%。三是滙控（00005）再創新高，升越90元關，收91.25元，漲2.2%，此股3月6日除淨，末期息派0.36美元，搶息派大舉入市，昨日就有值31億元的股份易手。四是中銀香港（02388）創52周新高，曾高見28.35元，收28元，升2.3%。



昨日的市況高低波動544點，反映了好淡爭奪話語權的景象。由於兩會召開在即，市場人士相信會有刺激內需的政策出台，而支持民營企業亦將以法律形式固定下來，所以內需股、民營經濟股，都表現良好。例如主打旅遊的攜程集團（09961）就成為熱門股中最大升幅股之一，收450.6元，升3.2%。體育用品股安踏（02020）升3.2%，也表現出色。



憧憬業績良好 國泰值博



我講過3月是業績公布月，所以要揀業績預期良好的股份吸納。國泰（00293）將於3月12日宣布業績，預料盈利會有可觀增長。昨日升1.1%，似有熱身之兆。母公司太古A（00019）訂3月13日公布業績，昨日亦漲1.3%。公司仍在回購股份，動態頗為積極。



有人問我頭牌的策略。其實，我早已透露，這一段日子將適度減持升得多的科技股而伺機加倉高息的內銀股。在我的最新投資組合內，銀行股占比達65%，重倉六只股份：滙控、中銀、建行、工行、農行、中行。