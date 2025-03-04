我國東部新增1.8億噸頁岩油儲量

中評社北京3月4日電／據新華社報導，中國石化3日宣布，經自然資源部評審認定，旗下新興、溱潼油田均為典型的陸相斷陷盆地頁岩油，新增探明地質儲量1.8億噸。這標誌著我國東部陸相斷陷盆地兩個頁岩油田誕生，對我國陸相頁岩油資源高效勘探開發部署意義重大。



頁岩油是賦存於富含有機質頁岩層系中的石油資源。我國頁岩油資源勘探潛力大，是重要戰略資源，將成為我國原油長期穩產的重要接替力量。



自然資源部油氣儲量評審專家組組長李敬功說，此次評審首次應用我國自主制定的頁岩層系石油儲量估算行業標準及特色陸相頁岩油系統資料，評審出我國首批陸相斷陷盆地頁岩油田，為後續頁岩油評價技術規範完善及儲量評審工作積累了寶貴經驗。



新興油田地處渤海灣盆地濟陽坳陷，溱潼油田位於蘇北盆地。評審確認，兩油田頁岩油均存於古近系斷陷湖盆深水湖泊相富有機質頁岩中，具有厚度大、面積廣、分布穩定、埋深大的特點，幾乎無砂岩或碳酸鹽岩等夾層，屬於典型的陸相斷陷盆地基質型頁岩油。其發育分布特徵與北美海相沉積盆地不同，具有年代新、成熟度低、斷裂複雜、礦物成分特殊以及高溫高壓等特性，勘探開發難度達世界級水平，且無經驗可借鑒。



新興、溱潼古近系頁岩油具有高產穩產特性。兩油田頁岩地層壓力高、可壓性好，單井產量高、試采效果佳、穩產時間長。



中國石化有關負責人說，下一步將持續完善頁岩油資源分級分類評價體系，高標準建設勝利濟陽頁岩油國家級示範區，對蘇北盆地展開評價，積極籌備東濮、泌陽、綦江等新區。力爭在 “十五五” 期間，年均新增探明儲量超1億噸，“十五五”末頁岩油年產量達200萬噸。



