中評社北京3月4日電／據新華社報導，綜述｜預期主導 加密貨幣價格劇烈波動



以比特幣為代表的加密貨幣價格近日出現大幅波動。過去一周，比特幣價格先是跌破8萬美元，基本抵消去年11月美國大選以來的大部分漲幅，接著又因美國總統特朗普擬將多種加密貨幣納入儲備的消息而暴漲。



市場人士認為，與傳統金融資產相比，加密貨幣面臨流動性差、市場投機多、市場機制待完善等問題，價格更易暴漲暴跌。過去幾個月，美國加密貨幣相關政策走向預期變化多，進一步加劇加密貨幣尤其是比特幣價格的波動。



去年3月至10月，比特幣價格基本在5萬美元至7萬美元之間盤整。美國大選結果公布後，市場對美國有關加密貨幣的政策預期明顯增強，促使比特幣價格飈升，突破10萬美元。



與其他市場驅動因素一樣，當市場定價已充分反映投資者預期，資產價格往往面臨調整壓力。今年2月以來，市場樂觀情緒明顯降溫，加密貨幣價格開始下行，並在2月下旬加速下跌。比特幣價格從2月21日的接近10萬美元大幅下跌，在2月27日跌破8萬美元。



分析人士認為，加密貨幣市場顯現頽勢，與市場風險偏好情緒發生巨大轉變有關。一方面，加密貨幣交易平台Bybit日前遭黑客攻擊，致市值15億美元的加密貨幣以太幣被盜，打壓了投資者信心。另一方面，投資者對美國宏觀政策預期的擔憂加深，認為美國新一屆政府的關稅政策正給美國經濟帶來更大不確定性，這一情緒導致全球資本市場下跌。



特朗普2日在社交媒體上發文稱，將推進設立包括比特幣、以太幣、瑞波幣、艾達幣等在內的加密貨幣儲備。這一消息刺激加密貨幣價格大幅反彈。美國加密貨幣交易平台“比特幣基地”公司發布的數據顯示，當日比特幣價格盤中快速升至9.5萬美元以上，艾達幣、瑞波幣和以太幣24小時漲幅分別為59.61%、23.73%和9.57%。