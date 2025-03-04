蜜雪新股接踵而至增強港股市場“磁石效應”

中評社北京3月4日電／據新華社報道，股份代碼為2097的蜜雪集團3日正式登陸香港交易所，上市當日收盤報價290港元，上漲43.21%。



近來港股市場大型新股接踵而至，香港集資市場積極信號頻出。業內人士認為，去年4月中國證監會推出5項支持香港資本市場措施，包括支持內地龍頭企業赴港上市，為香港股市帶來利好。



上市當日，蜜雪集團開盤價為每股262港元，較發行價上漲29.38%。截至當日收盤，蜜雪集團股價上漲43.21%，報290港元，成交額為43.34億港元。



港交所表示，蜜雪集團發行是2025年至今港股發行規模最大的IPO項目，也是港股市場現制茶飲行業市值最大的IPO項目，創下港股市場新股認購的新紀錄。



2024年，蜜雪集團共實現飲品出杯量約90億杯，實現了約583億元人民幣的終端零售額，分別同比增長21.9%及21.7%。從門店數量來看，截至2024年9月，該公司通過加盟模式發展的門店數量超過4.5萬家，覆蓋11個國家和地區，是全世界餐飲門店數量最多的品牌之一。



香港股市穩步向好，新股接連成功上市如同“磁石”，增強了港股市場的吸引力，吸引更多公司選擇港股。港交所報告顯示，2024年港交所新股首發上市共募集資金877.4億港元，較2023年增長超過九成。星展銀行首席中國經濟學家紀沫表示，港股作為中國企業海外融資的主要目的地之一，在當前的大背景下，將更加活躍。



這是香港國際金融中心地位穩固的體現，也與中央政策不斷提供支持有關。中金公司研究部首席海外策略分析師劉剛認為，像蜜雪集團這樣的內地企業赴港上市，有望進一步提振港股市場信心。



瑞銀全球投資銀行部亞洲區副主席朱正芹表示，蜜雪集團成功上市進一步彰顯了港股市場的優勢，香港IPO可以幫助企業搭建更為國際化的平台，讓企業獲得更加多元化的融資管道。她相信港股市場仍是優秀企業的核心選擇之一。