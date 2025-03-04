人大會期7天　婁勤儉介紹具體議程安排

大會新聞發言人婁勤儉（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲 俞敦平）全國人大十四屆三次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人婁勤儉表示，十四屆全國人大三次會議將於3月5日上午召開，11日下午閉幕，會期7天，共安排三次全體會議。



婁勤儉表示，今年是“十四五”規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。即將召開的十四屆全國人大三次會議，是國家政治生活中的一件大事。大會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，發展全過程人民民主，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，緊緊圍繞黨和國家工作大局，認真履行憲法和法律賦予的職責，開成一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會，動員全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅定信心、凝心聚力、奮發進取，為全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興而努力奮鬥。



婁勤儉亦表示，這次大會將於3月5日上午召開，11日下午閉幕，會期7天，共安排三次全體會議。大會議程共有七項：第一項，審議政府工作報告；第二項，審查2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2025年國民經濟和社會發展計劃草案；第三項，審查2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算草案的報告、2025年中央和地方預算草案；第四項，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）》的議案；第五項，審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；第六項，審議最高人民法院工作報告；第七項，審議最高人民檢察院工作報告。