婁勤儉：中美經貿關係本質是互利共贏

大會新聞發言人婁勤儉回答中外記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲 俞敦平）全國人大十四屆三次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人婁勤儉在回答中外記者提問時表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，建交46年來，中美貿易額增長了200多倍，雙向投資存量大約2500億美元，不僅為各自人民帶來了實實在在的利益，也有力促進了全球經濟發展。



美國全國廣播公司記者：請問發言人，今天特朗普總統對中國出口產品再次加征10%關稅將生效，這是今年兩會的一個重要議題嗎？中方打算如何反擊，將如何與美國新政府打交道？



婁勤儉表示，中美兩國都在追逐各自的夢想，都致力於讓人民過上更美好的生活。中美經貿關係的本質是互利共贏。建交46年來，中美貿易額增長了200多倍，雙向投資存量大約2500億美元，不僅為各自人民帶來了實實在在的利益，也有力促進了全球經濟發展。



婁勤儉亦表示，國與國之間的貿易理應遵守世界貿易組織規則，貿易爭端也應在世貿組織框架內解決。美方單邊加征關稅的做法，違反了世貿組織規則，干擾全球產業鏈供應鏈安全穩定。希望美方與中方相向而行，通過平等磋商找到解決問題的辦法。中方也願同世界各國加強合作，共同維護來之不易的多邊貿易體制，反對單邊主義、保護主義，攜手推動普惠包容的經濟全球化。