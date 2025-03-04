婁勤儉：人民代表大會制度展現顯著政治優勢

大會新聞發言人婁勤儉回答中外記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 盧哲 俞敦平）全國人大十四屆三次會議新聞發布會今天中午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人婁勤儉在回答中外記者提問時表示，人民代表大會制度有效保證了我國始終沿著社會主義道路前進，為創造經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡提供了重要制度保障，展現出顯著政治優勢。



現場有記者問到，去年9月，習近平總書記在慶祝全國人民代表大會成立70周年大會上發表了重要講話。想請問發言人，為深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，在新的歷史起點上堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，發展全過程人民民主，全國人大將會在哪些方面重點發力，又會作出怎樣的安排部署？



婁勤儉表示，習近平總書記指出，70年來，在中國共產黨的領導下，人民代表大會制度有效保證了我國始終沿著社會主義道路前進，為創造經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡提供了重要制度保障，展現出顯著政治優勢。新時代新征程，我們要找准人大在推進中國式現代化中的定位和任務，緊緊圍繞黨和國家工作大局履職盡責。



一是充分發揮人大保證全面有效實施憲法法律的重要作用。健全保證憲法全面實施的制度體系，建立憲法實施情況報告制度，提高合憲性審查、備案審查能力和質量，堅決糾正違憲違法行為，堅決維護國家法制統一、尊嚴、權威。



二是充分發揮人大在立法工作中的主導作用。推進科學立法、民主立法、依法立法，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，加快完善體現權利公平、機會公平、規則公平的法律制度，提高立法質量，不斷完善中國特色社會主義法律體系。